به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال تداوم ناآرامی‌های شرق ترکیه و حملات تروریستی علیه اتباع و وسایل نقلیه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در ملاقات «مدیر کل مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه» با سفیر ترکیه در تهران و پیگیری موضوع، مراتب نگرانی جمهوری اسلامی ایران از تداوم این حملات علیه اتباع کشورمان در خاک ترکیه به سفیر این کشور اعلام و توجه بیشتر دولت ترکیه نسبت به حفظ امنیت وسایل نقلیه و اتباع جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفت.

سفیر ترکیه نیز ضمن تاکید بر مسئولیت دولت ترکیه در قبال حفظ امنیت اتباع سایر کشورها در خاک این کشور ، اظهار داشت: ما نیز از شرایط ایجاد شده نگران هستیم و موضوع را با جدیت دنبال خواهم کرد. شهروندان خارجی که به ترکیه وارد می‌شوند و از جمله اتباع ایرانی به عنوان امانت در دستان ما هستند و برای حفظ امنیت آنان تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.

وی اضافه کرد که موضوع را از مبادی ذیربط پیگیری و نتیجه را در اسرع وقت اعلام می‌کند.

بنابراین گزارش، در پی کشته شدن یک شهروند ایرانی در یکی از این حملات، در ۱۸ مرداد ۹۴ سفیر ترکیه به وزارت خارجه دعوت شده بود و در خصوص ضرورت شناسایی عوامل دخیل، جبران خسارات قربانیان و آسیب دیدگان این حملات و ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه یادداشتی به وی تسلیم شد.