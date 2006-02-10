* ريچي، جانسون و بيل در "خانه شجاعان"

با پيوستن جيسكا بيل، كريستينا ريچي و كريس جانسون، دايره هنرپيشگان فيلم "خانه شجاعان" كامل شد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين فيلم كه نام ايروين وينكلر را در مقام كارگردان دارد در زمره فيلم‌هاي درام طبقه‌بندي مي‌شود و به جنگ عراق مي‌پردازد. اين اثر داستان سه سرباز را روايت مي‌كند كه پس از بازگشت از جنگ عراق تلاش مي‌كنند تا به زندگي عادي‌شان بازگردند. ساموئل ال جكسون و برايان پريسلي بازيگراني هستند كه قرارداد بازي در اين اثر را امضاء كرده‌اند. جكسون در اين فيلم نقش يك دكتر را بازي مي‌كند كه در تلاش براي سر و سامان بخشيدن به زندگي از هم گيسخته‌اش برمي‌آيد.

فيلم "خانه شجاعان" بر اساس فيلمنامه مارك فرايدمن ساخته و با بودجه 12 ميليون دلاري مي‌شود و فيلمبرداري آن از ماه آينده در مراكش آغاز مي‌شود.

* دو جايزه ديگر براي آنگ لي و فيلمش

"كوهستان بروكبك" واپسين ساخته آنگ لي توسط منتقدان سينما مورد نوازش قرار گرفت.

اين فيلم كه در زمره شانس‌هاي برتر اسكار است، در يازدهمين مراسم دايره منتقدان فيلم لندن موفق به دريافت دو جايزه شد. منتقدان لندن جايزه بهترين كارگرداني و بهترين فيلم را به "كوهستان بروكبك" دادند. در اين ميان برونو گنتس، هنرپيشه فيلم "سقوط" و نائومي واتس بازيگر فيلم "كينگ كنگ" جوايز بهترين هنرپيشه‌ها را به خانه بردند. تندي نيوتن، بازيگر فيلم "برخورد" و تام هولندر هنرپيشه فيلم "غرور و تعصب" نيز جوايز بهترين هنرپيشگان نقش مكمل را دركارنامه هنري خود ثبت كردند.

منتقدان فيلم لندن جايزه بهترين فيلمنامه را به فيلم "برخورد" دادند. از ديگر چهره‌هاي موفق اين مراسم مي‌توان به جو رايت، خالق فيلم "غرور و تعصب" اشاره كرد كه جايزه بهترين كارگردان بريتانيايي را دريافت كرد و فيلمش نيز به عنوان بهترين فيلم بريتانيايي شناخته شد. در اين ميان رالف فاينس و راشل ويس به پاس نقش‌آفريني در فيلم "باغبان وفادار" جوايز بهترين هنرپيشگان بريتانيايي را دريافت كردند.

* فيلمي جديد براي خالق "هل‌بوي"

استوديو نيولاين سينما مذاكرات خود را با گيلرمو دل‌تورو مكزيكي براي ساخت فيلم "قتل در صف كارناوال" آغاز كرد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، اين اثر در زمره آثار تريلر- فانتزي جاي دارد و نيولاين چندي پيش حقوق ساخت فيلم بر اساس فيلمنامه تراويس بيچم را خريداري كرد. "قتل در صف كارناوال" رويدادهاي شهري را روايت مي‌كند كه در آن انسان‌ها، ديوها و خون‌آشام‌ها زندگي مي‌كنند و در اين ميان يك بازرس درصدد رمزگشايي از راز مجموعه‌اي از قتل‌هاي زنجيره‌اي برمي‌آيد.

دل‌تورو واپسين بار فيلم "هل‌بوي" را ارائه داد كه شرح حال كودكي شيطاني را روايت مي‌كند كه از دوران كودكي توسط يك خانواده به فرزندخواندگي پذيرفته مي‌شود و به محض بزرگ شدن به مبارزه با نيروهاي تاريكي مي‌پردازد. اين كارگردان در حال حاضر در حال ساخت قست دوم فيلم همين فيلم است. از ديگر آثار اين كارگردان مي‌توان به قسمت دوم فيلم "تيغ" اشاره كرد.