رئیس جمهوری سودان جنوبی توافق صلح را امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا «سالوا کر» رئیس جمهوری سودان جنوبی به «جان کری» وزیر خارجه این کشور اطمینان داده که با امضای توافق صلح به تنش های ۲۰ ماه اخیر در این کشور نو پای آفریقایی خاتمه می دهد.

«جان کربی» با بیان این مطلب افزود: رئیس جمهور کر در مورد تمایل خود برای امضای این توافقنامه صلح اطمینان داده است. وی با بیان این که رئیس جمهوری سودان جنوبی برای این کار به چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد، تاکید کرد: با این حال وی به وضوح مشخص کرده است که توافق را امضا می کند.

این در حالی است که امتناع کر از امضای توافق صلح با مخالفان دولت سودان جنوبی در روز دوشنبه با واکنش تند واشنگتن مواجه شد. به فاصله چند ساعت پس از انتشار این خبر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد کشورش در حال رایزنی با دیگر کشورها در سازمان ملل برای اعمال تحریم های بیشتر علیه سودان جنوبی است.

گفتنی است سالوا کر رئیس جمهوری سودان جنوبی در ابتدا نشان داد که متعهد به امضای این معاهده صلح است اما اعلام کرد که دست کم به ۱۵ روز زمان بیشتر برای گفتگو و مشاوره با اعضای دولتش در جوبا، پایتخت این کشور پیش از امضای رسمی این توافقنامه نیاز دارد.