ملت و دولت ايران با استواري و تدبير مسير عزت و شكوفايي را طي خواهد كرد / با وحدت مي توان حركت ‌هاي تفرقه ‌افكنانه را خنثي كرد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، حجت ‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در سخنان پيش از خطبه ‌هاي نماز جمعه اين هفته تهران، با تبريك ايام الله دهه فجر و 22 بهمن با اشاره به تاثير انقلاب اسلامي بر ديگر كشورهاي جهان اظهار داشت: امروز شاهد آن هستيم كه در اراضي فلسطين اشغالي، لبنان و عراق حركت ‌هايي در جهت استقلال و ايستادگي در برابر استعمار به وجود آمده و اينها ناشي از تاثير انقلاب اسلامي است.

وزير كشور افزود: اگر شاهديم كه برخي نمي ‌خواهند ما راه پيشرفت و شكوفايي را ادامه دهيم، به خاطر تاثير حركت ملت ايران است و اين سر و صداهاي كنوني از بابت سلاح هسته‌ اي نيست، چون آن‌ها خود مي‌ دانند كه ما بر گفته و پيمان خود وفاداريم و هيچ گاه به دنبال سلاح هسته‌ اي نبوده و نيستيم.

وي اظهارداشت: ما خود قرباني اين سلاح ها بوده‌ايم و هر روز نيز شاهديم كه يكي از جانبازان ما به خاطر اين سلاح‌ هاي شيميايي به شهادت مي ‌رسد و هميشه داشتن اين سلاح را تقبيح كرده ‌ايم.

پور محمدي با تاكيد بر اينكه ملت و دولت ايران راه خود را مدبرانه و آگاهانه انتخاب كرده است، گفت: دشمنان بدانند كه ملت ايران از راه خود بر نمي ‌گردد و اين راهي است كه با استواري و تدبير ادامه خواهد داشت و ما سعادت خود را در ادامه اين راه مي ‌دانيم.

وزير كشور تصريح كرد: اين مسير تازه ‌اي نيست و ملت ايران اين مسير را طي 27 سال پيموده است، آنها فكر مي‌ كنند كه اگر پنج نفر دور هم بنشينند و تصميمي در مورد ما بگيرند، ملت ما از مسير خود بر مي ‌گردد. آنها بايد بدانند كه ملت ما هوشيار بوده و به تكليف خود آگاه است.

وي با تاكيد بر اينكه ادامه‌ اين راه همچون گذشته با انسجام و وحدت ملي قابل تعقيب است، گفت: اگر سرافرازي مي ‌خواهيم بايد وحدت داشته باشيم. ملت ما بايد بداند كه با وحدت مي ‌تواند حركت‌ها و صحبت‌ هاي تفرقه ‌افكنانه را خنثي كند. نبايد اجازه دهيم كه در ادامه اين مسير عده ‌اي از حركت‌هاي تفرقه ‌افكنانه صحبت كنند. نبايد اجازه دهيم كه در جامعه چنين صحبت‌هايي شينده شود و اگر افرادي چنين صحبت ‌هايي كردند بايد پاسخ آن‌ را با آگاهي و هوشياري بدهيم.

پورمحمدي با اشاره به سخنان عده اي مبني بر تحريم و تبعات اقتصادي آن، اظهار داشت: عده ‌اي با هدف ايجاد بي ‌اعتمادي، مطالبي مانند مشكلات اقتصادي و تحريم را مطرح مي ‌كنند و مي‌ گويند بايد از ادامه اين مسير صرف نظر كنيم، در صورتي كه ما بايد همگي در برابر اين امواج بايستيم چون اينها همه جنگ رواني است.

وزير كشور تصريح كرد: ملت ما بارها در برابر اين سنگ اندازي‌ ها و تحريم ‌ها راه خود را با موفقيت پشت سر گذاشته و اكنون نيز با توجه به پيشرفت ‌هايي كه كسب كرده ‌ايم و با كمك استعدادهاي انساني و مادي مي ‌توانيم به آرما‌ن‌ هاي خود نائل شويم و در برابر اين امواج بي ‌اعتمادي بايستيم.

وي اظهار داشت: مسيري كه ما در حال حاضر قدم گذاشته‌ ايم مسير عزت شكوفايي و پيشرفت است و ما در اين مسير بايد در استفاده از منابع و امكانات صرفه ‌جويي كنيم، در حال حاضر منابع ما محدود است و نيازها گسترده، بايد منابع را به نيازهايي كه داراي اولويت بيشتري هستند، اختصاص دهيم.

حجت الاسلام پورمحمدي گفت: متاسفانه در برخي مواقع از امكاناتي كه دارا هستيم به نحو احسن استفاده نمي ‌كنيم، در صورتي كه اكنون زماني است كه بايد همه‌ دلسوزان و با حس مسووليت از منابع و امكانات به بهترين نحو استفاده كنيم. اميدوارم ملت ايران با هوشياري و آگاهي و دقتي كه دارد، اين مسير را ادامه دهد و در آينده نزديك شاهد اين باشيم كه به خواسته‌ ها و اهداف خود برسد.

به گزارش "مهر"، پورمحمدي در بخش ديگري از سخنان خود را به تاثير قيام عاشورا بر انقلاب مردم ايران اختصاص داد و گفت: عاشورا و انقلاب هر دو يك فرهنگ هستند كه به ما درس مقاومت ايستادگي و زير بار ظلم نرفتن را ياد مي‌دهد.

وي افزود: برخي تحليلگران در هنگامي كه انقلاب به وقوع پيوست معتقد بودند به علت اين كه انقلاب به مشكلات زيادي برخورد خواهد كرد به مرور زمان دچار انزوا خواهند شد و تاثير خود را از دست مي‌ دهد اما در حال حاضر مي بينيم كه چنين نشده و صحبت اين افراد محقق نشد.

وزير كشور تاكيد كرد: مردم ما با گذشت 27 سال همچنان بر آرمان ‌ها و شعارهاي انقلاب پايبندند و در صحنه ‌هاي مختلف اين پايبندي خود را اثبات كرده ‌اند كه نمونه‌ اخير آن انتخابات رياست جمهوري بود كه جوانان ما موج جديدي را ايجاد كردند و اين موج جديد نشان داد كه جوانان ما با آرمان‌ها و شعارهاي انقلاب آشنايند و بر ادامه‌ آن تاكيد دارند.

پورمحمدي با اشاره به حمله آمريكا و متحدانش به كشورهاي همسايه ايران گفت : دشمنان ما به بهانه‌ ايجاد دموكراسي به كشورهاي همسايه‌ ما در عراق و افغانستان حمله كردند، آن‌ ها مي‌ گفتند ما مي‌ خواهيم فرهنگ دموكراسي را ايجاد كنيم تا منطقه ‌اي با دموكراسي ايجاد شود، ولي در حال حاضر مي ‌بينيم كه آن‌ ها هزينه ‌هاي زيادي را داده‌ ولي راه به جايي نبرده ‌اند كه نمونه آن انتخاباتي بود كه در عراق برگزار شد.