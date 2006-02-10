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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۳۳

وزير دفاع آلمان :

برنامه اي براي كاهش نيروهاي حافظ صلح در افغانستان وجود ندارد

وزير دفاع آلمان در پي اعتراضات گسترده مردم افغانستان به اهانت اخير رسانه هاي غربي به ساحت مقدس پيامبر اسلام(ص) اظهار داشت : در حال حاضر برنامه اي براي كاهش تعداد نظاميان حافظ صلح در افغانستان وجود ندارد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ،" يوزف يونگ " وزير دفاع آلمان شب گذشته در نشست غير رسمي وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو در سيسيل همچنين تصريح كرد: نيروهاي حافظ صلح مستقر در افغانستان با هدف برقراري ثبات و امنيت در اين كشور حضور دارند.

وي با اشاره به انتخابات اخير در افغانستان خاطر نشان كرد:جامعه بين الملل پس از انتخابات پارلماني در افغانستان تمام سعي و تلاش خود را براي تغيير چهره اين كشور بكارگرفت .

دي ولت در ادامه نوشت : ناتو در نظر دارد تا تابستان نيروهاي نظامي خود را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب گسترش دهد .

پيش از اين مقامات ناتو اعلام كردند كه حدود 6 هزار نظامي ديگر به افغانستان اعزام خواهند كرد .

" حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان چند روز پيش از برگزاري كنفرانس كشورهاي حمايت كننده افغانستان درلندن اعلام كرد: افغانستان بسيار شكننده تر از آن است كه بتواند بدون كمك نيروهاي خارجي نيازهاي امنيتي خود را تامين كند.

رئيس جمهوري افغانستان در جمع خبرنگاران اعلام كرد: نيروهاي امنيتي ما نياز به سازماندهي بسيار بيشتري نسبت به شرايط كنوني دارند تا بتوانند امنيت را حفظ كنند.

وي گفت : اين موضوع سال ها به طول مي انجامد و ممكن است ما 5 تا 10 سال آينده به نيروهاي خارجي نياز داشته باشيم.

اين در حالي است كه وزير دفاع انگليس نيز در گفتگو با راديو بي بي سي خاطر نشان كرد: لندن قصد دارد 3 هزار نيروي بيشتر در قالب نيروهاي ناتو به جنوب افغانستان اعزام كند.

کد مطلب 288881

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