برنامه اي براي كاهش نيروهاي حافظ صلح در افغانستان وجود ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه دي ولت ،" يوزف يونگ " وزير دفاع آلمان شب گذشته در نشست غير رسمي وزراي دفاع كشورهاي عضو ناتو در سيسيل همچنين تصريح كرد: نيروهاي حافظ صلح مستقر در افغانستان با هدف برقراري ثبات و امنيت در اين كشور حضور دارند.

وي با اشاره به انتخابات اخير در افغانستان خاطر نشان كرد:جامعه بين الملل پس از انتخابات پارلماني در افغانستان تمام سعي و تلاش خود را براي تغيير چهره اين كشور بكارگرفت .

دي ولت در ادامه نوشت : ناتو در نظر دارد تا تابستان نيروهاي نظامي خود را از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب گسترش دهد .

پيش از اين مقامات ناتو اعلام كردند كه حدود 6 هزار نظامي ديگر به افغانستان اعزام خواهند كرد .

" حامد كرزاي " رئيس جمهوري افغانستان چند روز پيش از برگزاري كنفرانس كشورهاي حمايت كننده افغانستان درلندن اعلام كرد: افغانستان بسيار شكننده تر از آن است كه بتواند بدون كمك نيروهاي خارجي نيازهاي امنيتي خود را تامين كند.

رئيس جمهوري افغانستان در جمع خبرنگاران اعلام كرد: نيروهاي امنيتي ما نياز به سازماندهي بسيار بيشتري نسبت به شرايط كنوني دارند تا بتوانند امنيت را حفظ كنند.

وي گفت : اين موضوع سال ها به طول مي انجامد و ممكن است ما 5 تا 10 سال آينده به نيروهاي خارجي نياز داشته باشيم.

اين در حالي است كه وزير دفاع انگليس نيز در گفتگو با راديو بي بي سي خاطر نشان كرد: لندن قصد دارد 3 هزار نيروي بيشتر در قالب نيروهاي ناتو به جنوب افغانستان اعزام كند.