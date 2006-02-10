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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۲۶

"شهر گناه 2" با حضور آنجلينا جولي كليد مي‌خورد

مديران توليد فيلم "شهر گناه 2" از آنجلينا جولي دعوت كردند تا در اين فيلم به نقش‌آفريني بپردازد.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، قسمت دوم "شهر گناه" تحت عنوان "بانويي براي كشتن" نام دارد و مديران توليد اين اثر از جولي دعوت كرده اند كه به نقش محوري اين اثر جان بخشد. تا به حال حضور بازيگراني چون كليو اوون، بريتني مورفي، ميكي روركي و جسيكا آلبا در اين اثر قطعي شده است.

قسمت نخست فيلم "شهر گناه" نتوانست انتظارات تهيه‌كننده‌ها را برآورده كند. اين اثر كه نام رابرت رودريگز را در مقام كارگردان داشت، بر اساس فيلمنامه فرانك ميلر ساخته شد.

پيوستن آنجلينا جولي به يونيسف و فعاليت وي به عنوان سفير صلح و دوستي باعث شد كه اين بازيگر از ميزان فعاليتش در سينما بكاهد.

فيلم‌هاي "اسكندر" و "آقا و خانم اسميت" آخرين آثار اين هنرپيشه بودند كه به نمايش درآمدند و در گيشه با شكست مواجه شدند. او اين روزها سرگرم بازي در فيلم‌هاي "شبان خوب" و "بلوف" است.

کد مطلب 288882

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