مصاف یاسین پیشرو و حفاری در اهواز/ غیاثی در پی کسب چهارمین برد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: فصل جدید لیگ برتر فوتسال امروز جمعه، هفته ششم خود را پشت سر می‌گذارد و تیم یاسین پیشروی قم در این هفته دیداری دشوار در اهواز مهمان تیم حفاری این شهر است.

یاسین پیشرو که امسال در لیگ برتر عملکرد خوبی داشته و در رده چهارم جدول قرار گرفته است امیدوار است بتواند در اهواز دست به کار بزرگی بزند و تیم مدعی و قدرتمند حفاری را در خانه‌اش شکست دهد.

نماینده فوتسال قم پس از کسب ۲ پیروزی پی در پی و دلنشین برابر دو تیم فرش آرای مشهد و دبیری تبریز، حالا می‌خواهد تیم نامدار دیگری را قربانی کند و بر همین اساس، با تمام قوا راهی اهواز می‌شود.

یاسین پیشرو کار خود را در لیگ برتر فوتسال با پیروزی خارج از خانه برابر کاشی نیلوی اصفهان آغاز کرد اما یک هفته بعد در مسابقه با میثاق تهران در روزی که می‌توانست برنده بازی باشد شکست خورد.

پس از حضور مجموعه یاسین پیشرو و حمایت از این تیم با نام جدید، شرایط تیم یاسین پیشرو متحول شد و با وجود این که آنها در عین شایستگی در خانه مغلوب تیم کهکشانی تأسیسات دریایی شدند اما سپس در مشهد برابر فرش آرا ۵ بر یک به پیروزی رسیدند.

پیروزی یاسین پیشرو در هفته پنجم برابر دبیری تبریز با ارائه یک بازی زیبا و دیدنی سبب شد یاسین پیشرو بتواند به رده چهارم جدول و ۴ امتیازی صدر جدول برسد.

در حال حاضر تأسیسات دریایی با ۱۳ امتیاز و صدرنشین جدول است و مس سونگون و میثاق ۱۰ امتیازی هستند و یاسین پیشرو با ۹ امتیاز در رده چهارم قرار دارد و تیم پنجم جدول نیز حفاری اهواز است که ۹ امتیاز کسب کرده است.

این بدان معنی است که این بازی برای هر دو تیم یک بازی ۶ امتیازی است و پیروزی هر یک بر دیگری می‌تواند سبب فاصله گرفتن تیم پیروز از تیم بازنده در جدول شود البته باید به این مسئله توجه داشته باشیم که هنوز در ابتدای فصل قرار داریم و نباید وضعیت جدول را واقعی بدانیم.

بدون شک با گذشت چند هفته دیگر چهره مدعیان واقعی قهرمانی لیگ برتر مشخص می‌شود و سید مهدی غیاثی سرمربی تیم یاسین پیشروی قم نیز تلاش می‌کند تیمش را تا پایان نیم فصل در جمع تیم‌های بالای جدول حفظ کند.

با وجود تأکید سید مهدی غیاثی مبنی بر این که تیمش ادعای کسب عنوان قهرمانی را ندارد اما به نظر می‌رسد این یک راهکار برای کاهش فشار انتظارات بر روی این تیم است و غیاثی می‌داند که اگر تیمش در نیم فصل در جمع مدعیان بماند می‌تواند با تقویت تیمش در نیم فصل، سودای قهرمانی را در سر بپروراند.

با توجه به نمایش خوب یاسین پیشرو در یکی دو بازی اخیر این ظرفیت در یاسین پیشرو دیده می‌شود تا بتواند در جمع تیم‌های بالای جدول قرار بگیرد.

شاگردان سید مهدی غیاثی در این بازی چشم به درخشش بازیکنانی چون علیرضا وفایی، مسلم اولاد قباد، سعید قاسمی و محمد کرمانی دارند و امیدوارند همانند فصل گذشته بر این تیم خوب و توانمند غلبه کنند.

در دیدار برابر حفاری اهواز هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: می‌دانیم که در بازی با حفاری کار سختی در پیش داریم اما در این مسابقه با وجود بازی در خانه حریف هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم.

سید وحید غیاثی اظهار داشت: تیم حفاری از تیم‌های خوب و ریشه دار فوتسال ایران است و تیمی قابل احترام و قدرتمند است و بازی در برابر تیمی با چنین مشخصاتی نمی‌تواند ساده باشد.

وی افزود: آن‌ها در رده چهارم جدول قرار دارند و می‌خواهند در خانه پیروز باشند تا خود را به رده‌های بالا‌تر برسانند اما یاسین پیشرو نیز تیمی باانگیزه است که با روحیه و انگیزه خوبی که از پیروزی‌های اخیرش کسب کرده به دنبال کسب نتیجه دلخواه است.

مربی تیم فوتسال یاسین پیشرو گفت: می‌دانیم که کار سختی در پیش داریم اما در دیدار برابر حفاری هر ۳ امتیاز را می‌خواهیم و عقیده من این است که اگر در ضربات آخر با دقت عمل کنیم می‌توانیم در همان نیمه نخست کار را تمام کنیم.

غیاثی بیان داشت: بازیکنان جوان ما باید در برابر تجربه حریف تمرکز لازم را داشته باشند و هدف ما این است که بتوانیم در نیمه نخست به گل برسیم تا در نیمه دوم شرایط خوبی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: در بازی با فرش آرا و دبیری نیز با وجود اینکه گل نخست را دریافت کردیم اما در ‌‌نهایت در پایان نیمه اول برنده به رختکن رفتیم و پیروزی در نیمه نخست کار ما را برای برتری در پایان بازی آسان کرد.

دیدار تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و حفاری اهواز در هفته ششم لیگ بر‌تر فوتسال از ساعت ۱۷ امروز جمعه ۳۰ مرداد در سالن نفت اهواز برگزار می‌شود.