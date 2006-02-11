توافقات خوبي با چند تيم مطرح دنيا داشته ايم / از نظر روزهاي فيفا با محدوديت روبرو هستيم

محمد رضا پهلوان دبيركل فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود : هرچند تاكنون برخي فشارهاي خارج از عرف و عوامل پشت پرده اجازه نداده تا برنامه هاي تيم ملي مطابق خواست كادر فني پيش برود ولي اينگونه مسائل كوچكترين وقفه اي در تلاش هاي فدراسيون فوتبال براي رايزني با كشورهاي مختلف براي انجام ديدارهاي تداركاتي ايجاد نكرده و فدراسيون با جديت درحال رايزني با كشورهايي است كه مناسبات خوبي با كشورمان دارند و خوشبختانه در اين زمينه به توافقاتي نيزدست يافته ايم .

پهلوان اضافه كرد : درحال حاضر به جز ديدار با كارستاريكا كه روز10 اسفند ماه برگزارخواهد شد ، حداقل چهارديدارتداركاتي تا قبل از جام جهاني را برنامه ريزي كرده ايم كه با نهايي شدن توافقات دوجانبه اسامي اين كشورها را اعلام خواهيم كرد .

وي با بيان اينكه بخشي ازمشكلات تيم ملي براي برگزاري ديدارهاي تداركاتي محدوديت روزهاي فيفاست اظهار داشت : فدراسيون فوتبال براي دراختيارگرفتن بازيكنان لژيونرخود موظف است ديدارهاي تداركاتي خود را در روزهايي كه فيفا مشخص كرده برگزار كند ويكي ازمشكلات عمده ما نداشتن روزهاي فيفاست كه فدراسيون را براي انجام بازيهاي تداركاتي با محدوديت روبروكرده است .

دبيركل فدراسيون فوتبال تصريح كرد : تيم ملي درحال حاضرنزديك به 6 بازيكن لژيونر دارد كه نياز دارد از آنها دربازيهاي تداركاتي استفاده كند درحاليكه كشورهايي نظير ژاپن يا عربستان با اينگونه محدوديت ها روبرو نيستند و برنامه ريزي براي بازيهاي تداركاتي اين كشورها سهل الوصول تراست . ضمن اينكه برگزاري مسابقات ليگ و به پايان رساندن بموقع آن نيز يكي ازوظايفي است كه فدراسيون فوتبال با آن روبروست و نمي توان بدون لحاظ كردن اين مسائل در مورد تيم ملي برنامه ريزي كرد .