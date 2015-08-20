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۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۴۵

باخت فنی نیما عالمیان در روز نخست تور جهانی بلغارستان

باخت فنی نیما عالمیان در روز نخست تور جهانی بلغارستان

نیما عالمیان، تنها پینگ‎پنگ‎باز ایران در تور جهانی بلغارستان، در روز نخست این مسابقات به دلیل حاضر نشدن مقابل نماینده کشور میزبان متحمل باخت فنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیما عالمیان که بنا به دعوت فدراسیون بین‎المللی تنیس روی میز در طرح توسعه جهانی شرکت کرده بود، در قالب این طرح از روز گذشته و همزمان با آغاز تور جهانی بلغارستان دیدارهای خود در این مسابقات را آغازکرد.

شهر پاناگیورشیت محل برگزاری تور جهانی بلغارستان است که از روز گذشته با حضور ۹۲ ورزشکار از ۲۴ کشور جهان آغاز شد. 

نیما عالمیان طبق برنامه باید در روز نخست این مسابقات برابر « دنیس بیکیر» از بلغارستان قرار می‎گرفت اما به دلیل حاضر نشدن در این بازی متحمل شکست فنی شد. عالمیان در چارچوب تور جهانی بلغارستان امروز پنجشنبه به مصاف «الین اسپلبوس» از رومانی می‎رود. 

 

مسابقات تنیس روی میز تور جهانی بلغارستان دارای رنکینگ جهانی است. برای این رقابت‎ها ۳۵ هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است. نیما عالمیان دیدارهای دوبل خود در این مسابقات را همراه با "کاناک" از آمریکا برگزار می‎‎کند. 

پس از اتمام تور جهانی بلغارستان، نیما عالمیان در ور جهانی جمهوری چک شرکت می‎کند که طی روزهای ۴ تا ۸ شهریورماه در شهر اولوموتس و با حضور ۳۲۷ بازیکن از ۴۵ کشور برگزار می‎شود. 

کد مطلب 2888855
زینب حاجی حسینی

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