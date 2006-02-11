به گزارش خبرنگار" مهر" هفته بيست و دوم اين رقابتها درحالي برگزارخواهد شد كه استقلال و سايپا همچنان شانه به شانه يكديگر درصدرجدول قرار دارند و بايد ديد ديدارهاي اين هفته مي تواند تغييري در اين روند بوجود آورد يا اين رقابت همچنان ادامه خواهد داشت.
درهفته بيست و دوم دو تيم اصفهاني سپاهان و ذوب آهن به ترتيب مهمان استقلال و ميزبان پرسپوليس خواهند بود. ضمن اينكه سايپا به عنوان صدرنشين اين رقابتها بايد در ورزشگاه حافظيه شيراز به مصاف برق برود.
برنامه كامل ديدارهاي هفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ به شرح زير است:
يكشنبه 23 بهمن ماه :
* پاس تهران - شهيد قندي يزد - ورزشگاه شهيد دستگردي
* صباباتري تهران - فجر سپاسي شيراز - ورزشگاه شهيد درخشان صباشهر
* برق شيراز - سايپا تهران - ورزشگاه حافظيه شيراز
* ملوان بندرانزلي - راه آهن تهران - ورزشگاه تختي بندرانزلي
* فولاد خوزستان - شموشك نوشهر - ورزشگاه تختي آبادان
* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز - ورزشگاه ثامن مشهد
* ذوب آهن اصفهان - پرسپوليس تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
* استقلال تهران - سپاهان اصفهان - ورزشگاه آزادي تهران
هفته بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر ؛
اصفهاني ها مقابل استقلال و پرسپوليس/ سايپا در شيراز به دنبال حفظ صدرنشيني
هفته بيست و دوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور عصر فردا با برگزاري هشت ديدار درشهرهاي مختلف پيگيري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار" مهر" هفته بيست و دوم اين رقابتها درحالي برگزارخواهد شد كه استقلال و سايپا همچنان شانه به شانه يكديگر درصدرجدول قرار دارند و بايد ديد ديدارهاي اين هفته مي تواند تغييري در اين روند بوجود آورد يا اين رقابت همچنان ادامه خواهد داشت.
نظر شما