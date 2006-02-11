اصفهاني ها مقابل استقلال و پرسپوليس/ سايپا در شيراز به دنبال حفظ صدرنشيني

به گزارش خبرنگار" مهر" هفته بيست و دوم اين رقابتها درحالي برگزارخواهد شد كه استقلال و سايپا همچنان شانه به شانه يكديگر درصدرجدول قرار دارند و بايد ديد ديدارهاي اين هفته مي تواند تغييري در اين روند بوجود آورد يا اين رقابت همچنان ادامه خواهد داشت.

درهفته بيست و دوم دو تيم اصفهاني سپاهان و ذوب آهن به ترتيب مهمان استقلال و ميزبان پرسپوليس خواهند بود. ضمن اينكه سايپا به عنوان صدرنشين اين رقابتها بايد در ورزشگاه حافظيه شيراز به مصاف برق برود.

برنامه كامل ديدارهاي هفته بيست و دوم رقابتهاي ليگ به شرح زير است:

يكشنبه 23 بهمن ماه :

* پاس تهران - شهيد قندي يزد - ورزشگاه شهيد دستگردي

* صباباتري تهران - فجر سپاسي شيراز - ورزشگاه شهيد درخشان صباشهر

* برق شيراز - سايپا تهران - ورزشگاه حافظيه شيراز

* ملوان بندرانزلي - راه آهن تهران - ورزشگاه تختي بندرانزلي

* فولاد خوزستان - شموشك نوشهر - ورزشگاه تختي آبادان

* ابومسلم خراسان - استقلال اهواز - ورزشگاه ثامن مشهد

* ذوب آهن اصفهان - پرسپوليس تهران - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

* استقلال تهران - سپاهان اصفهان - ورزشگاه آزادي تهران