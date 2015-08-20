ممانعت از پیوستن ۷ جوان استرالیایی به داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، «تونی آبوت» نخست وزیر استرالیا از بیان جزئیات بیشتری در این خصوص از قبیل هویت و زمان دستگیری این افراد خودداری کرد و تنها گفت که این ۷ جوان در فرودگاه و حین خروج از استرالیا بازداشت شده اند؛ زیرا بیم آن می رفت که آن ها برای همکاری با گروه تروریستی داعش عازم عراق و سوریه شوند.

روزنامه دیلی تلگراف امروز در گزارشی اعلام کرد که بزرگترین گروه مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش که قرار بود این کشور را به مقصد عراق و سوریه ترک کند، توسط نیروهای مبارزه با تروریسم استرالیا در فرودگاه بین المللی سیدنی بازداشت شدند.