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۲۹ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۲

نخست وزیر استرالیا اعلام کرد؛

ممانعت از پیوستن ۷ جوان استرالیایی به داعش

ممانعت از پیوستن ۷ جوان استرالیایی به داعش

نخست وزیر استرالیا گفت از خروج ۷ جوان این کشور از بیم پیوستن آن ها به گروه های تروریستی در خاورمیانه جلوگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، «تونی آبوت» نخست وزیر استرالیا از بیان جزئیات بیشتری در این خصوص از قبیل هویت و زمان دستگیری این افراد خودداری کرد و تنها گفت که این ۷ جوان در فرودگاه و حین خروج از استرالیا بازداشت شده اند؛ زیرا بیم آن می رفت که آن ها برای همکاری با گروه تروریستی داعش عازم عراق و سوریه شوند.

روزنامه دیلی تلگراف امروز در گزارشی اعلام کرد که بزرگترین گروه مظنون به همکاری با گروه تروریستی داعش که قرار بود این کشور را به مقصد عراق و سوریه ترک کند، توسط نیروهای مبارزه با تروریسم استرالیا در فرودگاه بین المللی سیدنی بازداشت شدند.

کد مطلب 2888879

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