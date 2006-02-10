هشدار آمريكا به هند درباره مشاركت در پروژه هاي نفتي سوريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تايم آو اينديا، آمريكا همچنين به هند هشدار داد كه سوريه در مسير اشتباه تاريخ قرار دارد و اين كشور بايد از مشاركت در خريد ميدان نفتي دمشق خود داري كند.

"ديويد كندي" سخنگوي سفارت آمريكا در دهلي نو گفت:" نظر ما درباره سوريه كاملاً واضح و گوياست، در اوايل دسامبر از سوي ما با دولت هند تماس گرفته شد و مراتب اعتراض آمريكا به اين معامله نيز اعلام شد".

وي ادعا كرد: درحالي كه بقيه نقاط خاورميانه به طور روز افزوني به سمت دموكراسي حركت مي كنند، اما سوريه در جهت اشتباه تاريخ قرار دارد.

اين سخنگو همچنين سوريه را به حمايت از تروريسم متهم كرد و مدعي شد كه دمشق هميشه از تروريسم حمايت كرده است.

كندي همچنين اعلام كرد كه هند شريك استراتژيك آمريكاست و واشنتگتن در صدد اعمال فشار بر اين كشور نيست.

درهمين رابطه سخنگوي دولت هند اعلام كرده است كه اين كشور هرگز زير بار فشار آمريكا نخواهد رفت و از همكاري با سوريه در رشته نفتي خودداري نخواهد ورزيد.



كندي اذعان كرد: اين معامله اختلافي بزرگ در روابط آمريكا و هند مي باشد كه ما اكنون مي توانيم در خصوص تمام اين مسائل صريحاً گفتگو كنيم و مدت زمان زيادي نيست كه ما بر روي مسائل جهاني گفتگو نكرده ايم.

به گفته اين مقام آمريكايي، هند در پايان درباره مسائل مورد اختلافش با آمريكا چه در مورد ايران و چه درباره سوريه بر اساس منافع ملي خود تصميم گيري خواهد كرد.

اظهارات اين مقام آمريكايي درباره ايران مربوط به اختلاف واشنگتن و دهلي در مورد مشاركت دهلي در خط لوله گاز ايران به هند مي باشد كه آمريكا اين كشور شبه قاره را براي منصرف شدن از اين پروژه تحت فشار قرار داده است و اكنون هند در دو جبهه ايران و سوريه در وضعيت مشابهي قرار گرفته است.

اعتراض اخير واشنگتن به معامله اي است كه در ماه دسامبر سال گذشته شركت "نفت ملي چين" (China National petrolium) و شركت هندي موسوم "شركت نفت و گاز طبيعي"(Oil and natural gas corporation) به ميزان 35 در صد از سهام تأمين كننده شركت آنها در فعاليت شركت ملي نفت سوريه به نام " الفرات پتروليوم" را از شركت كانادايي " پترو كانادا" خريداري كردند.

گرچه آمريكا و ديپلماتهاي اعلام كرده اند كه در اين باره فشاري از سوي آمريكا متوجه هند نيست، اما سخنگوي دولت هند اعلام كرده است كه كشورش هرگز در پروژه مشاركت در حوزه نفتي سوريه تحت فشار آمريكا قرار نخواهد گرفت.

به گزارش مهر، ارزش اين معامله 576 ميليون دلار آمريكا برآورد مي‌ شود، با وجود اينكه مبلغ هنگفتي نيست، اما در پكن و دهلي نو براي اين رويداد اهميت فراواني قائل هستند، زيرا اين رويداد در حكم نخستين گام بسوي گسترش همكاري هند و چين در بازار بين المللي مواد انرژي زا مي باشد.

همچنين چنين سير حوادثي موجب نگراني قابل ملاحظه در غرب شده است. هند و چين به علت تقاضاي زياد به مواد انرژي زا نه به عنوان رقيب، بلكه به عنوان طرف معامله وارد مبارزه منابع مواد انرژي ‌زا در سراسر جهان شده‌ اند و اين واقعيتي است كه محافل سياسي و بازرگاني به ويژه در آمريكا را به شدت نگران كرده است.

ادعاهاي مقامات هندي به اينكه در مسئله همكاري نفتي با سوريه تسليم فشارهاي آمريكا نخواهند شد، درحالي است كه در موضوع هسته اي ايران، پيش از نشست شوراي حكام، نخست وزير هند نيز گفته بود تحت فشارهاي آمريكا عمل نخواهد كرد، اما در عمل همه ديدند كه دهلي بر اساس خواسته هاي واشنگتن به قطعنامه ضد ايراني دراقدامي غير مسئولانه راي مثبت داد، بنابراين به نظر مي رسد در مسئله همكاري با سوريه نيز، هند بر خلاف خواسته ها و سياستهاي ديكته شده آمريكا عمل نكند، هرچند برخي احزاب در هند از دنباله روي دولت اين كشور از سياستهاي آمريكا به ويژه حمايت از قطعنامه ضد ايراني در شوراي حكام به شدت انتقاد كردند.