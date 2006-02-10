به گزارش خبرنگار سیاسی "مهر"، سید احمد خاتمی در خطبه های این هفته نماز جمعه تهران با اشاربه به ابنکه در عرصه‌ جهانی با دنیای تناقضات مواجه هستیم، اظهار داشت: از طرفی غرب دم از حقوق بشر و آزادی بیان می ‌زند، از طرفی دیگر با کمال وقاحت به بیش از یک میلیارد مسلمان اهانت می‌ کنند. از طرفی این جنایت بزرگ را به بهانه‌ آزادی بیان توجیه می ‌کنند و نخست ‌وزیر احمق دانمارک می‌ گوید ما در راه آزادی هرچه هزینه‌ اقتصادی بدهیم اشکالی ندارد و از طرفی دیگر همین کشور‌هایی که مدعی آزادی بیان هستند، اجازه نمی ‌دهند که در کشورشان کوچک ‌ترین سخنی در مورد افسانه‌ هولوکاست و یهودی ‌ستیزی گفته شود.

امام جمعه موقت تهران درباره علت چنین تناقضاتی گفت: در حال حاضر آمریکا و کشورهای اروپایی از هر چیزی که در دنیای امروز و در ذهن بشر دارای سبقه‌ خوبی است، استفاده‌ ابزاری می‌ کند؛ مانند استفاده‌ ابزاری آن‌ ها از حقوق بشر، آزادی بیان، آژانس های بین ‌المللی، خلع سلاح.

وی افزود: اینها همگی استفاده‌ ابزاری است، آنها می ‌خواهند سلطه‌ خود را از طریق این واژه ‌ها بر جهان تحمیل کنند.

خطیب جمعه تهران ادامه داد: در حال حاضر احساس می ‌شود که آمریکا در سردرگمی عجیبی قرار دارد و آن‌ چه که امروز اتفاق می ‌افتد چیزی عادی نیست، آمریکا در حال حاضر جزء منفور‌ترین کشورها در عرصه‌ جهانی است و در کشور‌هایی که دوست آمریکا محسوب می ‌شوند نیز، مردمانشان اقدام به راهپیمایی‌ های ضد آمریکایی ‌می ‌کنند و پرچم آمریکا را آتش می ‌زنند و شعار مرگ بر بوش سر می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین خاتمی که سخنانش با شعار " مرگ بر آمریکا " نمازگزاران همراه بود، افزود : آمریکا در عراق و دیگر کشورها برای بسط سلطه‌ خود خرج ‌های زیادی کرد ولی نتیجه‌ برعکس گرفت، مردم عراق وارد صحنه شدند و به اسلام رای دادند. از طرفی دیگر در اراضی فلسطین اشغالی نیز حماس به پیروزی رسید و این کاری ‌ترین ضربه برای از بین رفتن حیثیت آمریکا بود. آن‌ها با توجه به این تحولات به دنبال عقده ‌گشایی هستند و به همین بابت به پیامبر اکرم(ص) توهین می‌ کنند.

رییس کشوری که خود را حامی دموکراسی می‌ داند با کمال وقاحت از اهانت کنند گان طرفداری می ‌کند و این اوج خباثت و دروغگویی است.

امام جمعه موقت تهران گفت: الحق امت اسلام نیز در این ماجرا در تمام دنیا به صورت یکپارچه وارد صحنه شدند و این خشم مقدس است.

به گزارش "مهر"، خاتمی خطاب به نمازگزارانی که شعار مرگ بر دانمارک سر دادند، گفت: نباید بگوییم مرگ بر دانمارک چون دانمارک عددی نیست. باید گفت مرگ بر آمریکا، آمریکا ، دانمارک ‌ها را می ‌سازد.



خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد: آمریکایی ها به دنبال عقده ‌گشایی هستند ولی جهان اسلام نیز با هوشیاری و درایت به صحنه آمد. من همین جا از تمام غیرت مردان دینی یک تقاضا دارم؛ البته با کسی در این بابت مشورت نکرده ‌ام، ولی تقاضا می ‌کنم که به سفارتخانه ‌ها حمله نکنید، به تظاهرات و راهپیمایی ‌های خود ادامه دهید، این ‌ها مقدس است، ولی من احساس می‌ کنم که این‌ ها بدشان نمی ‌آید که به سفارتخانه ‌هایشان حمله شود.

خاتمی افزود: طبق گزارشات این‌ ها در زیرزمین‌ های سفارتخانه‌ های خود گالن بنزین انبار کرده ‌اند، آن‌ها می ‌خواهند سفارتخانه ‌ها به آتش کشیده شود و بعد فریاد مظلومیت سر دهند. ولی باز تاکید می‌ کنم که شما باید به راهپیمایی ‌ها و خشم خود ادامه دهید تا آن‌ها به معنای واقعی از کار خود اظهار پشیمانی کنند.

وی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه تهران به مواضع مخالفان حق ایران در دسترسی به انرژی هسته‌ ای صلح آمیز اشاره کرد و گفت: قصه‌ انرژی هسته‌ ای بهانه‌ ای بیش نیست. آن‌ها با اسلام ما مشکل دارند. لذا ایستادن در این عرصه اقتضای دین ‌مداری است. بعضی از افراد که اعتقادی به خدا ندارند می‌ گویند ما انرژی هسته‌ ای برای چه می‌ خواهیم، باید دست خود را بالا بگیریم و تسلیم شویم. در صورتی که ملت ما 27 سال پیش دست رد بر سینه‌ این افراد زد و شعار استقلال را سر داد.

امام جمعه موقت تهران افزود:در حال حاضر راه مقاومت و ایستادگی راه موفقیت است و تاکنون نیز جواب داده است. در مساله‌ انرژی هسته‌ای ملت و دولت ما همگی یک فریاد حق می ‌زنند و مسوولان در این زمینه دارای اجماع هستند. ما در ارتباط با این مساله نباید ذره ‌ای از حق خود کوتاه بیاییم.

خاتمی با اشاره به بیانیه‌ رییس‌ جمهور در ارتباط با قطعنامه‌ شورای حکام ، گفت: این بیانیه‌ در شان ملت ایران بود و ملت رشید ایران به این بیانیه‌ قاطعانه احتیاج داشت. به فضل خداوند ما همگی می ‌گوییم انرژی هسته‌ ای حق مسلم ماست.

وی با بیان اینکه " ما اهل ستیزه ‌جویی و جنگ طلبی نیستیم" ، اظهار داشت: با آنکه پروتکل الحاقی را مجلس تصویب نکرده بود ما آن را اجرا کردیم و به دنبال اعتماد سازی بودیم و خود البرادعی نیز اعتراف کرد که ایران سلاح هسته‌ ای ندارد. ولی آن ‌ها حقیقت خود را روشن کردند و گفتند که ایران نباید فناوری هسته‌ ای داشته باشد و به قول رییس‌ جمهور اگر ما کوتاه بیاییم، آن ‌ها به ما خواهند گفت که دانشگاه نیز نداشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین خاتمی خاطر نشان کرد : آن‌ها به دنبال حاکم کردن قانون جنگل هستند. رییس‌ جمهور آمریکا به مانند یک چاقو‌کشی است که چاقو در دست گرفته و هر کس جلو می ‌آید ضربه می ‌زند. ما پیرو مولایمان حضرت علی(ع) هستیم که می ‌گوید، جنگ ‌طلب نباشید ولی اگر کسی به شما حمله کرد، ذلیل نباشید و ایستادگی و مقاومت کنید. ما به فضل خداوند در برابر این زورگویان می‌ ایستیم.

امام جمعه موقت تهران گفت: در نشست شورای حکام کشورها‌ی مرعوب آمریکا نشستند و ما را تهدید کردند که گزارش پرونده‌ شما را به شورای امنیت می‌ دهیم. این احمق ‌ها نمی ‌فهمند که ملت ما در 8 سال جنگ تحمیلی، چگونه از خود دفاع کردند. ما در آن جنگ نیز فقط با صدام طرف نبودیم بلکه با آمریکا، فرانسه و شوروی نیز طرف بودیم و همگی آن‌ ها صدام را کمک می‌ کردند، ولی این ملت بعد از 8 سال توانست از این جنگ سربلند بیرون بیاید بدون اینکه کمکی از دیگر کشور‌ها دریافت کرده باشد.

خطیب نماز جمعه‌ تهران در ادامه تاکید کرد: این ملت، ملتی عاشورایی است که مرگ را ترسانده است، حال شما می ‌خواهید این ملت را از مرگ بترسانید، فریاد و شعار این ملت هیهات منا الذله است.

خاتمی در پایان خطبه دوم خطاب به مردم ایران تاکید کرد : ما با الهام از آموزه‌ های قرآن و عترت می ‌توانیم در این راهی که قدم گذاشته ‌ایم به پیروزی برسیم. محزون و ناراحت نباشید ما پیروز می ‌شویم. به فضل خدا تا وقتی که این ملت سرمایه‌ عاشورا را دارا ‌باشد، هیچ گاه ذلت به سراغ آن نخواهد آمد.



خطیب این هفته نماز جمعه تهران در خطبه اول نماز جمعه نیز گفت: واقعه و حادثه عاشورا یک جرقه نبود که در روز عاشورای سال 61 روشن و عصر آن روز خاموش شود، بلکه این واقعه جریانی به امتدا تاریخ بوده است .عاشورا جریانی بوده که از آغاز خلقت وجود داشته و تا پایان خلقت ادامه خواهد داشت.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حضرت سیدالشهدا (ع) واقعه عاشورا را یک جریان نه جرقه می ‌دید، افزود: تمامی امامان معصوم (ع) نیز حادثه عاشورا را یک جریان و نماد ظلم ستیزی در تاریخ عنوان کرده ‌اند.

وی با اشاره به نقش نهضت عاشورا در دفاع از دین ، تصریح کرد: توجه به جایگاه واقعه عاشورا در ادعیه شب قدر، عید قربان، روز عرفه، نیمه شعبان و دیگر ادعیه نشان می ‌دهد که اگر نامی از دین و مقدسات مانده به برکت قیام امام حسین(ع) و قیام عاشورا است.

حجت الاسلام والمسلمین خاتمی ویژگی هایی چون عشق به خدا، عزت و ذلت ناپذیری و نیز غیرت دینی را از جمله شاخصه های اصلی نهضت عاشورا عنوان کرد و گفت: با وجودی که ملت ما با بهره ‌گیری از مکتب عاشورا، حامیان ذلت و بردگی این ملت را به زیر کشید و تاج و تخت آنها را سرنگون کرد، اما حامیان آنها اکنون می ‌خواهند دوباره ذلت را به ملت ما تحمیل کنند.

سید احمد خاتمی، پیروی از راه حضرت سیدالشهدا (ع) را پیام راز و رمز عزت و سربلندی ملت ایران عنوان کرد و افزود: حضرت امام حسین(ع) و قیام عاشورا این کشور را نجات داده است.

وی اضافه کرد: با وجودی که در کشور ما کمونیست ها، لیبرال ها ، ملی گراها و غیره وارد شدند ، اما تنها حرکتی که به رهبری مرجع عظیم الشان جهان اسلام ، حضرت آیت الله ‌العظمی امام خمینی(ره) بود، به ثمر نشست.

سید احمد خاتمی با اشاره به وحدت، انسجام و هماهنگی بین ملت به عنوان یکی دیگر از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ، گفت: روز بیست و دوم بهمن نیز بار دیگر مردم ما با حضور در راهپیمایی بزرگ این روز ، وحدت و انسجام دینی و ملی خویش را که نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشته ‌است،به نمایش خواهند گذاشت.

وی تصریح کرد: هرچند عده ‌ای می‌ خواهند ملت ما را ذلیل ببینند ، اما راهپیمایی فردا ، مانور عزت طلبی ایران اسلامی خواهد بود و ملت بزرگوار و عاشورایی ایران در اقصی نقاط کشور فریاد سر می ‌دهد که امت اسلامی ذره‌ای از حق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد و تا آخرین قطره خونش از آن دفاع خواهد کرد.

وی همچنین به ارتحال فقید بزرگوار آیت الله فلسفی اشاره کرد و گفت: ایشان یکی از ارکان مهم حوزه‌ علمیه‌ مشهد بودند.