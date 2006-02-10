  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۳:۴۸

دعوت انجمن ورزشي نويسان براي حضور ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن

دعوت انجمن ورزشي نويسان براي حضور ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن

انجمن نويسندگان، خبرنگاران وعكاسان ورزشي ملت ايران را براي حضور شكوهمند در راهپيمايي روز 22 بهمن ماه دعوت كرد.

به گزارش خبرگزاري " مهر"  اين انجمن در اطلاعيه‌ خود آورده است : « در آستانه‌ي سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ‌يك بار ديگر مردم شريف و عزيز كشورمان با حضوري پرشكوه و جاودانه در راهپيمايي روز 22 بهمن ماه و با شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي عزم راسخ خود را به ادامه‌ي راهي كه انتخاب كرده‌اند به جهانيان نشان خواهند داد.
انجمن نويسندگان، خبرنگاران وعكاسان ورزشي، ملت بزرگ ايران و به ويژه جامعه‌ بزرگ ورزش كشور را براي حضور گسترده دراين راهپيمايي فرا مي‌خواند.»

کد مطلب 288896

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها