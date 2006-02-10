دعوت انجمن ورزشي نويسان براي حضور ملت ايران در راهپيمايي 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري " مهر" اين انجمن در اطلاعيه‌ خود آورده است : « در آستانه‌ي سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ‌يك بار ديگر مردم شريف و عزيز كشورمان با حضوري پرشكوه و جاودانه در راهپيمايي روز 22 بهمن ماه و با شعار استقلال آزادي جمهوري اسلامي عزم راسخ خود را به ادامه‌ي راهي كه انتخاب كرده‌اند به جهانيان نشان خواهند داد.

انجمن نويسندگان، خبرنگاران وعكاسان ورزشي، ملت بزرگ ايران و به ويژه جامعه‌ بزرگ ورزش كشور را براي حضور گسترده دراين راهپيمايي فرا مي‌خواند.»