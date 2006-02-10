تحقق صلح و ثبات بر اساس عدالت و برابري گفتمان ايران در سياست خارجي است

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در اين ديدار معاون وزير امور خارجه كشورمان با تشريح مواضع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت : گفتمان رئيس جمهور ما در سياست خارجي تحقق صلح و ثبات در تمامي جهان بر اساس عدالت و برابري است.

وي افزود: مباحثي همچون حقوق بشر و تلاش براي دموكراسي در جهان مبارزه با تروريسم و تسليحات كشتار جمعي از جمله مواردي است كه مي تواند زمينه همكاريهاي دوجانبه ايران و اتحاديه اروپا باشد.

جليلي درباره انرژي هسته اي كشورمان نيز گفت كه ايران بعنوان عضو معاهده NPT به تعهدات خود مطابق با اين پيمان عمل كرده، اما معاهده NPT ضمن آنكه براي كشورهاي متعاهد تعهد ايجاد مي كند حقوقي را هم براي اين كشورها فراهم مي نمايد. لذا ضمن تاكيد بر برخورداري از تمامي حقوق خود مطابق با اين معاهده، آماده مذاكره با تمامي كشورهاي كه در اين زمينه ابهاماتي دارند مي باشيم.

رئيس كميته سياست خارجي مجلس هلند نيز در اين ديدار ضمن استقبال از سفر معاون وزير خارجه كشورمان به هلند، به موقعيت استراتژيك ايران اشاره كرد و گفت تحولات ايران در منطقه تاثيرگذار است. ايران با تجربه ترين كشور در زمينه دموكراسي در منطقه است و پروسه دموكراسي در ايران داراي عناصر مثبتي است.

وي با مفيد ارزيابي كردن گفتگوهاي بين ايران و اروپا در مقايسه با رويكرد مناقشه گفت سياست هلند در رابطه با موضوع هسته اي ايران اجتناب از ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل بود.

هنك دهان افزود هر كشوري حق استفاده از پروسه غني سازي براي مصارف صلح آميز دارد، همانطور كه هلند نيز در اين زمينه فعاليت دارد. ليكن فعاليت هاي هلند در چارچوب تعهداتمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي مي باشد پيام ما به شما اين است كه كاملا شفاف برخورد كنيد و در چارچوب آژآنس اقدام نماييد.