پرسپولیس و استقلال جریمه شدند/ احضار مدیرعامل ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون، دیدار دوتیم استقلال خوزستان و پرسپولیس تهران از هفته دوم رقابت‎های لیگ برتر، ۱۵ مردادماه برگزار شد. در جریان این دیدار از سوی تماشاگران تیم استقلال خوزستان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به تماشاگران و داور مسابقه صورت گرفت به همین دلیل این تیم به ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. همچنین مدیر عامل این باشگاه باید روز یکشنبه یکم شهریورماه در کمیته انضباطی حضور داشته و درباره تخلفات رخ داده، توضیحاتی را ارائه دهد.

دیگر اینکه هادی نوروزی، بازیکن تیم پرسپولیس هم به دلیل رفتار غیر ورزشی به پرداخت ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. تیم پرسپولیس نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش باید ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

دعوت مدیرعامل ذوب آهن به کمیته انضباطی

​دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و فولاد مبارکه سپاهان در هفته دوم لیگ برتر برگزار شد و سعید آذری، مدیر عامل ذوب آهن اصفهان به دلیل بی احترامی به داور و نماینده مسابقه، طبق ماده ۶۶ آیین نامه انضباطی به کمیته انضباطی دعوت شد. وی باید روز یکشنبه یکم شهریورماه در کمیته انضباطی حضور یابد.