گام نهادن در راه قرآن از الطالف خداوند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفائی پور صبح پنج شنبه همزمان با دهه کرامت در همایش بزرگ قرآنی در مسجد امام حسن مجتبی(ع) این شهر، ضمن قدردانی از برگزاری این همایش، گام نهادن در راه قرآن را از الطالف خداوند دانست و تصریح کرد: کسی به قرائت قرآن می پردازد باید اخلاق، منش، کردار، گفتار و رفتار او قرآنی باشد.

وی بر اهمیت یادگیری صحیح قرآن تاکید کرد و افزود: آموزش قرآن از ابتدای کودکی در خانواده ها باعث ماندگاری آن در طول زندگی و استفاده از آن درطول مسیر زندگی یک فرد خواهد شد.

امام جمعه میامی گفت: قاریان و اساتید قرآنی علاوه بر آموزش باید عمل به آن را سرلوحه کار خود قرار دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میامی نیز در این مراسم گفت: ائمه معصومين (ع) پدران و مادران را بر آموزش کودکان خود تشويق كرده و اجر و پاداش معنوي خداوند را در قبال اين عمل يادآور شده اند.

حجت الاسلام مجید بخشی با بیان اینکه قاریان کتاب خدا مبلغان دین اسلام هستند، افزود: صوت خوش مقدمه‌ ای برای ترویج و تبلیغ مفاهیم قرآنی است.

وی تاکید کرد: اگر تربیت خانواده با تربیت دینی و قرآنی آغاز شود و این راه ادامه پیدا کند جامعه ای عاری از هر گونه آسیب و مشکل خواهیم داشت.

در پایان از فعالان قرآنی شهرستان میامی با اهداء جوایزی به رسم یاد بود تقدیر شد.