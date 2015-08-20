منصور شریف در گفتگو با مهر اظهارداشت: هر سال شاهد افزایش بی رویه عرضه برخی محصولات کشاورزی در بازار هستیم که در نهایت منجر به افت شدید قیمت و بروز مشکلاتی برای کشاورزان می شود.

وی تصریح کرد: برای کمک به تولید محصولات کشاورزی و استفاده بهینه از آب موجود در جنوب استان کرمان برنامه ریزی لازم در راستای بهبود وضعیت کشاورزان صورت گرفته و سطح زیر کشت محصولاتی مانند پیاز، سیب زمینی، هندوانه، گوجه فرنگی کاهش می یابد تا در زمان برداشت محصول شاهد توازن بین عرضه و تقاضا و عدم افت قیمت باشیم.

وی ادامه داد: در راستای حمایت از کشاورزان همچنین ۲۰ میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش به کشاورزان جنوب کرمان اختصاص داده شده است.

شریف افزود: این میزان در سال گذشته مبلغی معادل ۱۲ میلیارد ریال بوده است که شاهد افزایش ۴۰ درصدی تسهیلات در این بخش هستیم.

وی کشاورزی را مهمترین شغل مردم جنوب کرمان دانست و افزود: باید در این خصوص برنامه ریزی ویژه صورت گیرد تا بتوانیم بیشترین سود را در این بخش ایجاد کنیم.