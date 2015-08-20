مجتمع آموزشی - آزمایشگاهی پزشکی قانونی گیلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتمع آموزشی - آزمایشگاهی پزشکی قانونی گیلان با مساحت ۳ هزار و ۱۰۰ متر مربع صبح پنج شنبه با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسید.

این مجتمع که مراحل ساخت آن ۳۶ ماه به طول انجامیده، با برخورداری از آزمایشگاه های سرولوژی، ژنتیک قانونی، سم شناسی، آسیب شناسی و بخش های تشریح زنان، مردان، عفونی و آموزشی به صورت کاملا مجزا، ظرفیت خدمات دهی در بحث آزمایشگاه و تشریح در کل استان گیلان را دارد.

رییس سازمان نظام پزشکی کشور در مراسم افتتاح این مجتمع اظهار کرد: تعامل خوب دادگستری، استانداری و نهادهای اجرایی استان باعث شد تا این مهم به سرانجام رسیده و از این پس استان گیلان در حوزه آزمایشات پزشکی قانونی به صورت مستقل عمل می کند.

احمد شجاعی افزود: باعث افتخار و سربلندی گیلان است که چنین آزمایشگاه مجهزی راه اندازی شده که ظرفیت خدمات رسانی به استان های همجوار را داشته و می تواند محل ارجاع سایر استانها در بحث آزمایش های سخت پزشکی قانونی باشد.

در این مراسم همچنین استاندار گیلان با اشاره به روند سریع ساخت این مجتمع گفت: ساخت این مجتمع اثرات اجتماعی بسیاری داشته که یکی از آنها ارتقای کیفیت خدمات دهی به شهروندان است.

محمد علی نجفی افزود: علیرغم تمام کمبودها تلاش شده تا با ساخت این مجتمع شرایط بهتری برای کارکنان زحمتکش پزشکی قانونی و همچنین مراجعان فراهم شود.

وی تصریح کرد: حمایت های لازم در بحث تهیه امکانات و رفع کمبودهای استان در حوزه پزشکی قانونی با جدیت دنبال می شود.

با افتتاح این مجتمع که با اعتباری بالغ بر ۱۳۱ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است، ضمن رفع نیاز استان در بحث فعالیت های مربوط به تشخیص، آسیب شناسی و آزمایشگاهی، زمینه خدمات دهی به استان های همجوار نیز فراهم شده است.