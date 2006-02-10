هشدار يك نماينده اروپا به عواقب تحريم تشكيلات خودگردان فلسطين

به گزارش خبرگزاري مهر،" آنجليكا بر" نماينده پارلمان اروپا در گفتگو با راديو دولتي آلمان اظهار داشت : اكنون زمان، زمان ديپلماسي و در پيش گرفتن شيوه هاي ديپلماتيك است نه تحريم .

" بر" افزود: خاورميانه براي دستيابي به ثبات و امنيت، نياز روز افزون به حمايت جامعه بين الملل دارد .

نماينده پارلمان آلمان با اشاره به پيروزي جنبش حماس در انتخابات پارلماني اخير خاطر نشان كرد:حماس مي تواند با واقع گرايي راهكار آينده خود را مشخص كرده و براي تغيير وضعيت كنوني فلسطين تمهيدات لازم را بينديشد .

وي دربخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به چاپ كاريكاتورهاي موهن ازپيامبر اسلام(ص) دررسانه هاي غربي كه خشم و نفرت مسلمانان سراسر جهان را برانگيخته است، اظهار داشت : آزادي مطبوعات در اروپا نبايد خدشه دار شود، اما اين امر با اهانت به مقدسات مذاهب منافات دارد.

" بر " افزود : پارلمان اروپا در نظر دارد هفته آتي نشستي را براي بررسي اين موضوع اختصاص دهد .

اين در حالي است كه خاوير سولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا بار ديگر هرگونه تماس و گفتگو ميان اين اتحاديه با حماس را دست برداشتن اين جنبش از مقاومت بر ضد اسرائيل و به رسميت شناختن اين رژيم مشروط كرد.



در پي پيروزي جنبش حماس درانتخابات پارلماني 25 ژانويه( 5بهمن) كه توانست از مجموع 132 كرسي پارلمان 74 كرسي را به خود اختصاص دهد، غرب و در راس آن آمريكا ارائه هرگونه كمك به تشكيلات خودگردان را مشروط به آن دانستند تا حماس، رژيم اسرائيل را به رسميت بشناسد و براي هميشه مقاومت بر ضد اشغالگري را كنار گذاشته و به توافقنامه هايي كه مطابق ميل و خواسته اسرائيل و منافع اين رژيم تنظيم شده است، پايبند باشد.

بوش و رايس نيز تاكيد كردند ارائه هرگونه كمك به فلسطيني ها مشروط به اين است كه حماس، اسرائيل را به رسميت بشناسد و از مقاومت براي هميشه دست بردارد.

اين درحالي است كه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حاس تاكيد كرد كه اين جنبش هرگز اسرائيل را به رسميت نخواهد شناخت ، و از هيچ كس درجهان قبول نمي كند كه بر اين جنبش براي به رسميت شناختن اسرائيل فشار وارد كند، ما هرگز به اشغالگري، سرقت و تجاوز مشروعيت نمي بخشيم.