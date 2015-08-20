آغاز تمرینات تیم فوتبال الوند همدان از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه الوند همدان، وحید قرهباغی اظهار کرد: با توجه به نزدیکی مسابقات لیگ تصمیم بر این گرفته شد تا تمرینات تیم بزرگسالان آغاز شود.
وی افزود: با نظر اعضای هیئت مدیره کادر فنی تیم انتخاب شدند و از روز شنبه ۳۱ مرداد مراحل تستگیری برای تشکیل تیم الوند آغاز خواهد شد.
مدیرعامل باشگاه الوند همدان با اشاره به اینکه تصمیم مالک باشگاه بر حفظ برند الوند در خانهاش بوده است، عنوان کرد: در چند ماه اخیر حواشی و اتفاقات عجیبی در این باشگاه و سرنوشت امتیاز دسته دومی الوند صورت گرفت که زیبنده نیست حتی در رسانهها مطرح شود.
وی افزود: تیم الوند را بهترین فرصت برای بروز و ظهور استعدادهای این شهر میدانیم و تلاش داریم با هزینه برای حفظ این تیم در همدان، فوتبال همدان در آینده نزدیک در کشور حرفی برای گفتن داشته باشد.
قرهباغی با بیان اینکه بعد از بررسی گزینههای مختلف کادر فنی تیم مشخص شد، گفت: منوچهر بیگمجانی و مصطفی کاشی از روز شنبه با حضور در تمرینات این تیم سکان هدایت تیم الوند برای فصل آتی در دست خواهند گرفت.
وی یادآور شد: با هماهنگی انجام شده از روز شنبه تمرینات تیم الوند در ورزشگاه آموزش و پرورش واقع در شهرک الوند آغاز خواهد شد و در سه روز به ارزیابی بازیکنان موجود استان که قابلیت حضور در تیم بزرگسالان را داشته باشند، میپردازند.
مدیر عامل باشگاه الوند همدان اضافه کرد: بعد از انجام سفر رئیس جمهور به همدان از روز چهارشنبه چهارم شهریور دور جدی تمرینات با بازیکنان منتخب انجام میشود تا تیمی قدرتمند برای حضور در رقابتهای کشوری مهیا شود.
گفتنی است دور جدید تمرینات تیم فوتبال الوند همدان از روز شنبه ۳۱ مرداد آغاز شود که در سه روز ابتدایی این تمرینات از ساعت ۱۷ از علاقهمندان و واجدین شرایط تستگیری خواهد شد.
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