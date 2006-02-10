"گل يا پوچ" جليلي از ويزول دو جايزه برد

ابوالفضل جليلي در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" با بيان مطلب فوق افزود: "فيلم "گل يا پوج" يك اثر كمدي - اجتماعي است كه در جشنواره ويزول فرانسه جايزه موزه ملي هنرهاي آسيايي پاريس (جايزه اميل ژيمه) و جايزه انستيتو ملي زبان‌ها و تمدن‌هاي شرقي پاريس (جايزه داوران اينالكو) را از آن خود كرد."

وي درباره جشنواره ويزول گفت: "اين جشنواره يكي از قديمي‌ترين جشنواره‌هاي فيلم در اروپاست كه به شكل غيررقابتي برگزار مي‌شود و آثاري از شرق تا شرق دور قاره پهناور آسيا را به معرض ديد علاقمندان سينماي قاره كهن مي‌گذارد."

جليلي در ادامه افزود: "در بخش شبكه احيا و تقويت جريان فيلمسازي توسط كارگردانان زن در آسيا در جشنواره ويزول، "گيلانه" به كارگرداني مشترك رخشان بني‌اعتماد و محسن عبدالوهاب نيز از ايران به نمايش درآمد و جايزه اين بخش موسوم به "نتپك" را از آن خود كرد."

نيكي كريمي، سميرا مخملباف و رخشان بني‌اعتماد هم با فيلم‌هاي خود در بخش ويژه زنان فيلمساز آسيايي در جشنواره ويزول 2006 شركت داشتند. دوازدهمين دوره اين جشنواره از 31 ژانويه تا هفتم فوريه (يازدهم تا هجدهم بهمن) در فرانسه برگزار شد.