سریال آتش سوزی های آبادان ادامه دارد/ بازار اروند طعمه حریق شد

به گزارش خبرنگار مهر، شعله های آتش بسیار گسترده بوده و تا کنون ۱۰ غرفه این بازار در آتش سوخته است. تیم های آتش نشانی پالایشگاه آبادان و شهرداری این شهر در حال مهار آتش هستند.

طبق گفته یکی از مأموران آتش نشانی حاضر در محل این حادثه تلفات جانی در بر نداشته و فقط خساراتی به غرفه ها و اجناس تجاری وارد شده است.

علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست و پس از مهار آتش مراحل کارشناسی برای شناسایی عوامل این حادثه انجام خواهد شد.

این نیروی آتش نشانی از تخلیه لنج های نزدیک به این حادثه خبر داد و گفت: لنج های مستقر در نزدیکی این بازار به منظور جلوگیری از سرایت آتش از بازار به آنها به محض وقوع حریق دستور حرکت و ترک محل به آنها داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر بازار اروند زیر نظر سازمان منطقه آزاد اروند اداره می شود و در یک سوله جنب اروند رود واقع است.

این بازار دارای غرفه هایی بوده که اجناس ته لنجی بدون گمرکی را ارائه می دهند و مدت یک سال بوده که در این منطقه افتتاح شده است.