محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بستن راه‌های نفوذ دشمن در موضوع هسته‌ای، اظهار داشت: رهنمودهای رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبری که راهبردی فکر می‌کنند و دیدگاه‌های بلندی در اداره جامعه دارند، همیشه منشا خیر و هشداردهنده بوده است.

وی با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و غرب گفت: بعد از این تفاهم و توافق صورت گرفته، عده‌ای بدبین و عده‌ای ذوق‌زده بودند؛ در حالی که نه بدبینی و نه ذوق‌زدگی راه به جایی نمی‌برد.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برجام را باید در یک بستر حقوقی و قانونی بررسی کنیم که این به همان نکته‌ای اشاره دارد که رهبری فرمودند، یعنی نه تکلیف در اینجا روشن است و نه در آنجا (آمریکا).

تابش در ادامه تصریح کرد: نباید این نکته را انکار کرد که تلاش‌هایی می‌شود و تجربه جهانی نیز وجود دارد که وقتی از لحاظ سیاسی، گشایشی برای حضور قدرت‌های استکباری و نظام سلطه در کشورها حاصل می‌شود، آنها می‌خواهند فرهنگ آن کشور را استحاله کنند و هشدار مقام معظم رهبری نیز نسبت به این مساله بود که بسیار صحیح است.

وی خاطرنشان کرد: البته ایشان از سال‌ها قبل مدام راجع به تهاجم فرهنگی بیانات جدی داشته‌اند و این مساله بسیار جدی است و ما نیز باید مراقبت کنیم که راه نفوذ قدرت‌های استکباری را در جامعه ببندیم و هشدار ایشان باید مورد توجه همه مسئولان قرار داشته باشد.

لزوم بستن راه‌های نفوذ دشمن در داخل و خارج

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس، در ادامه با بیان اینکه این نفوذ از طریق قدرت‌های خارجی انجام می‌شود، در عین حال تاکید کرد: من در داخل کشور نیز خطر استحاله نظام و انقلاب را کمتر از نفوذ خارجی‌ها نمی‌بینم؛ چرا که در داخل کشور هم فعل و انفعالاتی دارد اتفاق می‌افتد که باید به آنها توجه کنیم، از جمله آنها افزایش آمار طلاق، اعتیاد، بی‌حجابی، تبعیض و دوری از مساوات و طبقاتی شدن جامعه است که باید آنها را نیز از بین برد.

تابش با بیان اینکه باید همیشه مقابل نفوذ خارجی‌ها مراقب باشیم، افزود: باید بسترهایی را نیز که آنها می‌توانند از داخل نفوذ کنند و برنامه‌های خود را پیش ببرند، از بین ببریم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از این زمینه‌ها، مساله ناکارآمدی حاکمیت است؛ باید همیشه میان مردم و حاکمیت اعتماد برقرار باشد که در اذهان مردم، حکومت ناکارآمد جلوه نکند تا منتظر یک منجی بیرونی برای حل مشکلات خود باشند. رهبری معظم انقلاب در مقاطع مختلف نسبت به این مساله تذکر داده‌اند و ما باید آن را به مرحله عمل دربیاوریم.

مدیریت جهادی حلّال بسیاری از مشکلات کشور است/سه وظیفه مجلس در موضوع هسته‌ای

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به شعارهای راهبردی مطرح شده از سوی رهبر انقلاب در ابتدای هر سال، عنوان کرد: متاسفانه این شعارها لقلقه زبان خیلی از مسئولان می‌شود و پلاکارد و تابلو می‌زنند و چهار تا بخشنامه صادر می‌کنند، اما در عمل، کار درخور و شایسته‌ای انجام نمی‌دهند.

تابش با یادآوری توصیه‌های رهبر انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی، گفت: من در جهاد سازندگی کار کرده‌ام و می‌دانم که مدیریت جهادی حلّال بسیاری از مشکلات کشور است، چرا که نیروهایی بی‌آلایش، منزه و متخصص می‌آیند و سکان مدیریت کشور را بر عهده می‌گیرند و دلبستگی مردم نیز به انقلاب بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: اما اگر فضا برای آدم‌های رانت‌خوار فراهم باشد که هر روز با یک تیپ و قیافه خودشان را نشان می‌دهند، زمینه برای فسادهای چند هزار میلیاردی فراهم می‌شود.

عضو فراکسیون اقلیت مجلس همچنین درباره وظیفه مجلس شورای اسلامی در موضوع توافق هسته‌ای و الزامات بستن راه‌های نفوذ دشمن، اظهار داشت: اولین وظیفه مجلس این است که در مدار قانون حرکت کند و دومین وظیفه‌اش نیز این است که مراقب باشد این مساله مهم منجر به تشتت و اختلاف نشود، چرا که دشمن نیز همین را می‌خواهد.

تابش به سومین وظیفه مجلس در این حوزه اشاره کرد و افزود: هم در رابطه با مساله برجام و هر مساله مهم دیگری، نمایندگان مجلس باید واقعاً نماینده مردم باشند و سلوک، اخلاق و ساده‌زیستی آنها الگویی به مردم ارائه دهد که اطمینان کامل داشته باشند، این نماینده‌ها می‌توانند از منافع ملی و حیثیت‌شان دفاع کنند و پیگیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری باشند.