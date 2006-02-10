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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۵:۳۶

به دليل انتشار كاريكاتورهاي موهن پيامبر اسلام(ص) ؛

سردبير نشريه نروژي از مسلمانان عذرخواهي كرد

سردبير نشريه نروژي از مسلمانان عذرخواهي كرد

پس از انتشار كاريكاتورهاي اهانت آميز در روزنامه دانماركي و پس از آن در نشريه " مگزي نت" نروژ، سردبير مجله نروژي از مسلمانان عذرخواهي كرد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، فيبيورن سيلبك سردبير نشريه " مگزي نت" نروژي كه مسيحي است، از انتشار مجدد كاريكاتور نبي اكرم(ص) كه ابتدا در روزنامه " يولند پستن" دانمارك منتشر شده، اظهار تأسف كرده و از مسلمانان كه احساسات آنان را بر انگيخته است، عذرخواهي كرد.

سيلبك طي بيانيه اي كه با مشاركت و همكاري شوراي مسلمانان نروژ نوشته است، تصريح كرد: من شخصا به آموزه هاي اسلام و اعتقادات آنها توجه مي كنم و به همين دليل از مسلمانان كه احساسات ديني آنها را ناديده گرفته و سبب آزار و اذيت آنها را فراهم آورده ام، عذرخواهي مي كنم و اعلام مي كنم كه نيت من هرگز آزار و اذيت و توهين نبوده است.

کد مطلب 288925

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