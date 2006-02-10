سردبير نشريه نروژي از مسلمانان عذرخواهي كرد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه"مهر"، فيبيورن سيلبك سردبير نشريه " مگزي نت" نروژي كه مسيحي است، از انتشار مجدد كاريكاتور نبي اكرم(ص) كه ابتدا در روزنامه " يولند پستن" دانمارك منتشر شده، اظهار تأسف كرده و از مسلمانان كه احساسات آنان را بر انگيخته است، عذرخواهي كرد.

سيلبك طي بيانيه اي كه با مشاركت و همكاري شوراي مسلمانان نروژ نوشته است، تصريح كرد: من شخصا به آموزه هاي اسلام و اعتقادات آنها توجه مي كنم و به همين دليل از مسلمانان كه احساسات ديني آنها را ناديده گرفته و سبب آزار و اذيت آنها را فراهم آورده ام، عذرخواهي مي كنم و اعلام مي كنم كه نيت من هرگز آزار و اذيت و توهين نبوده است.