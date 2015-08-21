کمک ۳۰ میلیارد ریالی مردم به مدارس شهرستان شهریار

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه پنج شنبه علی ذبیحی رئیس آموزش و پرورش شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه جدی و قابل تقدیر اولیای دانش آموزان در شهرستان شهریار به منظور کمک به مدارس این منطقه اظهار داشت: کمک های نقدی و غیرنقدی والدین دانش آموزان، قریب به ۳۰میلیارد ریال برآورد شده است که موید بلوغ فکری و فرهنگی شهروندان شهریاری است.

وی افزود: کمک های اولیای دانش آموزان در ابعاد گوناگون اعم از تعمیر و تجهیز مدارس، تهیه اقلام مورد نیاز برای کلاس های درس و دانش آموزان، وجوهات نقدی و... انجام می شود.

ذبیحی گفت: کمک های دانش آموزی کاملا داوطلبانه است و هیچگونه اجباری در آن لحاظ نمی شود.

رئیس آموزش وپرورش شهرستان شهریار گفت: با توجه به محدود بودن اعتبارات و سرانه های دانش آموزی حمایت های نقدی و غیر نقدی والدین، تاثیر حائز اهمیتی در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی در این شهرستان ایفامی کند.

ذبیحی یادآور شد: آموزش و پرورش متعلق به مجموعه و نهاد خاص نیست بلکه متعلق به جامعه است و امیدواریم روند سازنده حمایت های اولیا و خیرین در این شهرستان، همچنان استمرار یابد که بطور یقین همگی از ثمرات و نتایج آن بهره مند خواهند شد.