اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی شهرستان شهریار در سال ۹۴

کریم تبارکی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه سال ۹۴ شهریار ابلاغ شد و اعتبارات در نظرگرفته شده برای این شهرستان قریب به ۱۲ میلیارد تومان است که به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در سال گذشته نیز بودجه اولیه پیش بینی شده برای شهرستان شهریار ۱۰ میلیارد تومان بود که تا پایان سال به بیش از ۷۸ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.

تبارکی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، تکمیل طرح های نیمه تمام در دستور کار دولت قرار دارد تا با تکمیل و راه اندازی آن، امکان بهره وری شهروندان از طرح های نیمه کاره فراهم شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار عنوان کرد: بنای ما بر این است که حتی المقدور از تعریف و طراحی طرح و پروژه جدیدی در این شهرستان اجتناب کنیم تا تکلیف طرح های نیمه تمام روشن شود و تنها در شرایطی امکان تعریف پروژه جدید وجود دارد که ضرورت جدی کلنگ زنی آن احساس شود.

وی افزود: عمده ترین اولویت های عمرانی در شهرستان شهریار در حوزه های آب، کشاورزی، راه سازی و آموزش وپرورش است.

تبارکی یادآور شد: تقویت زیرساخت ها و امکانات ورزشی در شهرستان شهریار نیز با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم پیرو تدابیر اتخاذ شده، روند رو به رشد این منطقه که از ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار است بیش از پیش تسریع شود.