  1. استانها
  2. تهران
۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۲۰

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار خبر داد:

اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی شهرستان شهریار در سال ۹۴

اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی شهرستان شهریار در سال ۹۴

شهریار- معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان شهریار گفت: بودجه سال ۹۴ شهریار ابلاغ شد و اعتبارات در نظرگرفته شده برای این شهرستان قریب به ۱۲ میلیارد تومان است.

کریم تبارکی معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بودجه سال ۹۴ شهریار ابلاغ شد و اعتبارات در نظرگرفته شده برای این شهرستان قریب به ۱۲ میلیارد تومان است که به تدریج افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: در سال گذشته نیز بودجه اولیه پیش بینی شده برای شهرستان شهریار ۱۰ میلیارد تومان بود که تا پایان سال به بیش از ۷۸ میلیارد تومان ارتقا پیدا کرد.

تبارکی گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، تکمیل طرح های نیمه تمام در دستور کار دولت قرار دارد تا با تکمیل و راه اندازی آن، امکان بهره وری شهروندان از طرح های نیمه کاره فراهم شود.

معاون برنامه ریزی فرمانداری شهرستان شهریار عنوان کرد: بنای ما بر این است که حتی المقدور از تعریف و طراحی طرح و پروژه جدیدی در این شهرستان اجتناب کنیم تا تکلیف طرح های نیمه تمام روشن شود و تنها در شرایطی امکان تعریف پروژه جدید وجود دارد که ضرورت جدی کلنگ زنی آن احساس شود.

وی افزود: عمده ترین اولویت های عمرانی در شهرستان شهریار در حوزه های آب، کشاورزی، راه سازی و  آموزش وپرورش است.

تبارکی یادآور شد: تقویت زیرساخت ها و امکانات ورزشی در شهرستان شهریار نیز با جدیت پیگیری می شود و امیدواریم پیرو تدابیر اتخاذ شده، روند رو به رشد این منطقه که از ظرفیت های بالقوه بسیاری برخوردار است بیش از پیش تسریع شود.

کد مطلب 2889262

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها