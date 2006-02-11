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۲۲ بهمن ۱۳۸۴، ۱۰:۲۹

در اعتراض به اهانتهاي روزنامه هاي دانماركي؛

مسلمانان فرانسه تظاهرات مي كنند

پس از انتشار كاريكاتور اهانت آميز به نبي اكرم(ص) از سوي روزنامه هاي اروپايي، سازمانهاي اسلامي فرانسه از مسلمانان خواستند در راستاي اعتراض به روزنامه هاي مذكور تظاهرات كنند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شوراها و سازمانهاي اسلامي در پاريس در تلاش هستند تا به واسطه اين اعتراض زمينه را براي وضع قانوني به منظور ممانعت از هر گونه توهين و تعرض به اعتقادات مسلمانان را فراهم آورند .

به گزارش خبرگزاري قدس، اتحاديه انجمنهاي اسلامي فرانسه در بيش از 10 مسجد تجمع و اعلام كردند ساعت 2 بعداز ظهر امروز شنبه تظاهرات مي كنند.

محمد حنيش دبير كل اتحاديه فوق گفت: ما خواستار وضع قانوني هستيم كه ضد اسلام ترسي باشد يعني با زدودن چهره غير واقعي اسلام، مانع ترس و وحشت از دين آسماني و توهين به اسلام و مسلمانان شويم.

عبدالقادر بن عيسي يكي از اعضاي شوراهاي اسلامي با محكوم كردن تصاوير منتشر شده در روزنامه هاي اروپايي و اهانت به اسلام و مسلمانان، تصريح كرد: اين تصاوير اعتقادات مسلمانان را زير سؤال برده است، بايد اين چهره ناپسند و غير واقعي كه از اسلام به جا مانده است از بين برود.

مسئولان انجمنهاي اسلامي فرانسه با اظهار ناراحتي ياد آوري كردند چگونه آنها با تعبير " آزادي بيان" به نبي اكرم(ص) اهانت كردند و اين اقدام را مرتكب شدند؟

کد مطلب 288931

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