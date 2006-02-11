مسلمانان فرانسه تظاهرات مي كنند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، شوراها و سازمانهاي اسلامي در پاريس در تلاش هستند تا به واسطه اين اعتراض زمينه را براي وضع قانوني به منظور ممانعت از هر گونه توهين و تعرض به اعتقادات مسلمانان را فراهم آورند .

به گزارش خبرگزاري قدس، اتحاديه انجمنهاي اسلامي فرانسه در بيش از 10 مسجد تجمع و اعلام كردند ساعت 2 بعداز ظهر امروز شنبه تظاهرات مي كنند.

محمد حنيش دبير كل اتحاديه فوق گفت: ما خواستار وضع قانوني هستيم كه ضد اسلام ترسي باشد يعني با زدودن چهره غير واقعي اسلام، مانع ترس و وحشت از دين آسماني و توهين به اسلام و مسلمانان شويم.

عبدالقادر بن عيسي يكي از اعضاي شوراهاي اسلامي با محكوم كردن تصاوير منتشر شده در روزنامه هاي اروپايي و اهانت به اسلام و مسلمانان، تصريح كرد: اين تصاوير اعتقادات مسلمانان را زير سؤال برده است، بايد اين چهره ناپسند و غير واقعي كه از اسلام به جا مانده است از بين برود.

مسئولان انجمنهاي اسلامي فرانسه با اظهار ناراحتي ياد آوري كردند چگونه آنها با تعبير " آزادي بيان" به نبي اكرم(ص) اهانت كردند و اين اقدام را مرتكب شدند؟