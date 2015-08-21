به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، سید مهدی صادقی عصر پنجشنبه در دیدار مدیرکل میراث فرهنگی قم و معاونین وی با اشاره به گزارشی از وضعیت تأسیسات گردشگری در استان قم، گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری در استان باید مورد توجه قرار گیرد از این رو مشکلات گردشگری مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری میشود.
وی افزود: استان قم ام القرای جهان اسلام است و به علت زائرپذیری شهر مقدس قم و ورود زائران ایرانی و غیرایرانی باید زیرساختهای تأسیسات گردشگری فراهم شود.
ساخت ۴۰ هتل در قم
در ادامه این دیدار مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم، با بیان اینکه بیش از ۴۵۰ واحد تأسیسات گردشگری در این استان وجود دارد گفت: از این تعداد ۱۰۴ واحد هتل، ۱۲۰ واحد مجتمعهای پذیرایی و بین راهی، ۱۵۰ خانه مسافر و ۵۶ آژانس خدماتی و سایر واحدها از زائران پذیرایی میکنند.
وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار تخت در استان قم موجود است که ظرفیت این تختها به علت حضور زائران در تعطیلات تابستانی تکمیل است.
رضایی، با اشاره به اینکه ۴۰ واحد هتل در حال ساخت است، گفت: ۴۵۷ میلیارد تومان تا کنون سرمایهگذاری برای ساخت و ساز این تعداد واحد صورت گرفته است که هر کدام با ۱۰ الی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.
وی افزود: با تعامل بانکها در ارائه تسهیلات تا سه سال آینده و برخی از هتلها تا پایان امسال به بهره برداری میرسد.
۳۰ مجتمع پذیرای و بین راهی در قم در حال احداث است
مدیرکل میراث فرهنگی قم، ادامه داد: با احداث این تعداد هتل برای دو هزار و ۵۰۰ نفر اشتغال ایجاد شده و پنج هزار و ۵۰۰ تخت به تختهای استان اضافه میشود.
وی با بیان اینکه ۳۰ مجتمع پذیرای و بین راهی در قم در حال احداث است، اظهار داشت: برای این تعداد مجتمع یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حال سرمایه گذاری است که با بهره برداری این مجتمعها برای چهار هزار و ۱۱۱ نفر ایجاد اشتغال میکند.
وی افزود: همچنین با تکمیل این تعداد مجتمعها ۲۰ هزار و ۸۵۰ تخت در استان برای پذیرایی از مسافران آماده میشود.
رضایی افزود: توسعه زیرساختهای گردشگری در استان قم نیازمند تعاملات نهادهای مربوطه در خصوص ارائه تسهیلات، بحث عوارض، مالیات، واگذاری اراضی و سایر موارد است تا بتوان بخش خصوصی و سرمایه گذار را برای توسعه و آبادانی این استان ترغیب کرد.
فعالیت ۱۵ هزار هنرمند در قم
وی در بخش دیگر از سخنان با اشاره به اینکه ۱۵ هزار هنرمند در این استان فعالیت میکنند، گفت: این تعداد هنرمند برای معرفی صنایع دستی نیازمند اختصاص نمایشگاه و بازارچه هستند.
وی افزود: در صورتی که شهرداری با تعاملات لازم محدوده مسجد امام حسن(ع) تا حرم مطهر را به هنرمندان اختصاص دهد از این رو هنرمندان میتوانند با استفاده از ظرفیت زائران ایرانی و خارجی صنایع دستی خویش را معرفی کرده و بازار فروش و اشتغالزایی را فراهم سازند.
آماده واگذاری آثار تاریخی به بخش خصوصی هستیم
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این دیدار با اشاره به اینکه ۳۵۰ اثر تاریخی در استان قم به ثبت رسیده است گفت: آماده واگذاری برخی از این آثار به بخش خصوصی هستیم تا از این اماکن تاریخی به عنوان جاذبه تاریخی و گردشگری بهره برداری کنند.
عمار کاوسی افزود: در چند سال اخیر اعتبارات استانی به میراث فرهنگی قم کمتر شده است به حدی که این اعتبارات برای مرمت آثار تاریخی کافی نیست.
وی با بیان اینکه استان قم دو اثر تاریخی شاخص دارد که میتواند به سایت موزه تبدیل شود گفت: تپه قلی درویش با قدمت هفت هزار ساله در محدوده جمکران به عنوان یک اثر تاریخی در ایران و خاورمیانه شاخص است.
کاوسی افزود: تپه صرم برای ۱۵۰۰ ساله قبل از میلاد، مربوط به عصر آهن در بخش کهک میان روستاهای صرم و خورآباد است که اولین کاوش این گورستان از سال ۱۳۸۰ آغاز شده و تاکنون چندین دوره کاوش جهت تکمیل اطلاعات درباره شیوههای تدفین، گونههای مختلف گورها، ارتباط و تداوم سنتهای عصر آهن و شناخت اعتقادات مردم دوره عصر صورت گرفته است و در حال حاضر ادامه دارد.
۱۴ هزار اشیای تاریخی در قم موجود است
وی ادامه داد: این دو اثر تاریخی در صورت تخصیص اعتبار ظرفیت تبدیل شدن به سایت موزه را دارند و از این طریق مردم استان میتوانند از این آثار بازدید کنند.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان، با اشاره به اینکه ۱۴ هزار اشیای تاریخی در استان قم موجود است گفت: این آثار مربوط به دورههای مختلف است توسط موزه این اداره کل نگهداری میشود.
وی افزود: برای نگهداری این آثار مخزن مناسبی در اختیار نیست که باید در این رابطه تدابیری اندیشده شود چرا که آثار تاریخی هویت یک ملت است.
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