حضور هفتصد خبرنگار داخلي و خارجي در راهپيمايي 22 بهمن

به گزارش خبرگزاري"مهر"، قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در جمع خبرنگاران در محل شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي، با اعلام اين خبر گفت: 173 نماينده مقيم و 109 نماينده غير مقيم رسانه هاي مختلف جهان در تهران مراسم بيست و هفتمين سالگرد پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي را به سراسر جهان مخابره خواهند كرد.

اصغر آبخضر حضور خبرنگاران، گزارشگران، تصويربرداران و عكاسان 24 خبرگزاري، 39 روزنامه، 34 شبكه تلويزيوني، 18 شبكه راديويي، 15 مجله، 21 موسسه عكس و 3 موسسه فيلمسازي را براي پوشش اين رويداد مهم جهاني اعلام كرد.

وي افزود: امسال در حالي به استقبال سالروز پيروزي انقلاب اسلامي خواهيم رفت كه ضمن عزاداري در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني (ع) توطئه هاي استكبار جهاني در هتك حرمت به پيامبر گرامي اسلام (ص) و جريحه دار نمودن اعتقادات مسلمانان جهان و همچنين تعرض به ايران اسلامي در خصوص توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ادامه دارد و مردم آگاه و معتقد ايران اسلامي به تاسي از امام خويش شعار هيهات من الذله را در راهپيمايي 22 بهمن سر خواهند داد.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي همچنين گفت: در يوم الله 22 بهمن ماه ساعت 10 صبح رئيس جمهور در ميدان آزادي سخنراني خواهد كرد.

وي تصريح كرد: در اين مراسم ؛ بزرگترين گروه سرود جهان با حضور 27 هزار دانش آموز بسيجي و سرود رزم نوازان ارتش جمهوري اسلامي ايران برگزار خواهد شد.

آبخضر در خصوص هماهنگي سازمان ها و نهادها خاطر نشان كرد: جهت شركت در راهپيمايي 22 بهمن ماه هماهنگي هاي لازمه با سازمان ها و نهادها جهت اياب و ذهاب انجام شده است.

وي همچنين افزود: بيش از 13 هزار هيئت مذهبي در غالب دستجات عزاداري در سطح تهران در اين مراسم شركت خواهند كرد.

قائم مقام شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي همچنين از اجراي مراسم 22 بهمن در كليه استان ها، شهرستان هاي كشور خبر داد و گفت: در روز 22 بهمن به كليه مراكز استان ها و بعضي از شهرستان ها نيز سخنران اعزام خواهد شد.

وي در خصوص برنامه هاي ديگر يوم الله 22 بهمن گفت: از سوي شركت هاي بيمه كليه شركت كنندگان در راهپيمايي از ابتدا تا انتهاي راهپيمايي بيمه خواهند شد.

آبخضر تصريح كرد: ارائه سرويس رايگان پزشكي، ايجاد ايستگاه طراحي و عكاسي در طول مسيرهاي راهپيمايي، نمايش آئين هاي عاشورايي و پرده خواني و تعزيه در 22 نقطه از مسيرهاي راهپيمايي، برپايي نمايشگاه عكس از دستاوردهاي انقلاب از ديگر برنامه هاي شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي در روز 22 بهمن خواهد بود.