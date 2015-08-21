شهرستان ایجرود جزو سه شهرستان توسعه یافته زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ایجرود، افزود: منطقه ایجرود جزو مناطق مستعد زنجان است و همانند سایر شهرستان‌ها بعد از انقلاب اسلامی دچار تحول عظیمی شده است.

وی اظهار داشت: این شهرستان از یک پیشینه قدیمی برخوردار است که اگر توجه کافی صورت گیرد، می‌تواند جذابیت‌های بیشتری داشته باشد.

استاندار زنجان گفت: این منطقه پیشینه فرهنگی غنی داشته اما همیشه برخی موانع و مشکلات جلوی پیشرفت استان را گرفته بود.

انصاری تاکید کرد: بعد از انقلاب تغییرات اساسی در ایجرود ایجاد شده و از آنجایی که ایجرود از پیانسیل بالای از آب و خاک بهره‌مند است، به نسبت جمعیت بالاترین سرانه کشاورزی را داشته و بالاترین ذخایر آبی را بین سایر شهرستان‌های استان دارد.

وی افزود: این شهرستان با ۴۵ هزار نفر جمعیت نزدیک ۲۰۰ میلیون مترمکعب ذخیره آبی را داراست و به‌دلیل امکانات موجود، جمعیت مهاجرت کرده بسیار کمی نسبت به سایر شهرستان‌ها دارد.

استاندار زنجان تاکید کرد: همچنین دسترسی به زیرساخت‌های خوب از جمله راه‌های مناسب و قرار گرفتن در حوزه قزل‌اوزن باعث شده از سرریز استان نیز بهره‌مند شود و تعدادی از شرکت‌های صنعتی در این شهرستان قرار دارد و به‌دلیل اختصاص زمین‌های اطراف زنجان به باغ‌شهر موجب شده بسیار از صنایع در شهرستان‌هایی نظیر ایجرود دایر شود و همین موضوع موجب تبدیل این شهرستان به قطب صنعتی استان شده است.

انصاری گفت: ایجرود بالاترین آمار گازرسانی را در بین شهرستان‌های استان داراست و در تامین آب شرب نیز وضعیت ایجرود از همه شهرستان‌های استان مطلوب‌تر است.

وی یادآور شد: امروز هم در شاخص فرهنگی، تولیدی، اقتصادی، این شهرستان به‌گونه‌ای است که براساس تجدید نظر در ضریب توسعه‌یافتگی اختصاص داده شده شهرستان ایجرود یکی از سه شهرستان توسعه یافته استان است که از این‌رو این شهرستان باید نقش مهم‌تری در توسعه استان از خود بروز دهد و طبعا زحمات مسئولان را نیز نباید در این توسعه نادیده گرفت.

استاندار زنجان همچنین متذکر شد: نزدیکی به شهر زنجان نباید بهانه‌ای برای بی‌نظمی مسئولان این شهرستان باشد و نباید به‌دلیل اینکه برخی از مسئولان و کارمندان از زنجان می‌آیند بی‌نظمی در سر موقع آمدن این مسئولان پیش بیاید و این تاکید را بر فرماندار جدید می‌کنیم که حتما در این مورد رسیدگی لازم را مبذول دارند.