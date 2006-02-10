كمبود ناشي از قطع صادرات نفت ايران را جبران خواهيم كرد

به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از بي بي سي، "كلود منديل" ميزان ذخاير استراتژيك آژانس بين المللي انرژي را حدود 4 ميليارد بشكه برآورد كرد و اظهار داشت كه در صورت قطع صادرات نفت ايران اين آژانس توانايي جبران دارد.



منديل كه با شبكه راديويي بي. اف. ام فرانسه گفتگو مي كرد، اظهار داشت : اين ميزان، تقريبا معادل حجم صادرات نفت ايران در مدتي 18 ماهه است.



گرچه مقامات نفتي ايران تاكنون از قطع صادرات نفت سخني به ميان نياورده و حتي احتمال را نيز نداده اند،اما رسانه هاي برخي كشورهاي غربي تاكنون بارها از احتمال قطع صادرات نفت ايران در صورت تحريم خبر داده اند.

همچنين پيشتر، "كاظم وزيري هامانه" وزير نفت ايران در وين، مقر اوپك، نيز به خبرنگاران گفته بود كه اين كشور هيچ دليلي براي قطع صادرات نفت خود ندارد و ترجيح مي دهد كه مسئله نفت را با سياست در هم نياميزد.

كلود منديل، رييس اين آژانس بين المللي كه داراي 27 عضو و از بزرگ ترين كشورهاي وارد كننده نفت، مي باشد به كشورهاي عضو اطمينان خاطر داده كه اين آژانس در حال حاضر، با استفاده از ذخاير استراتژيك خود مي تواند كمبود ناشي از عدم صدور نفت ايران را جبران كند.



اين ادعا درحالي مطرح شده است كه مركز اطلاعات انرژي آمريكا" در تازه ترين گزارش خود هشدار داده است كه اعمال هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران، به بازار آسيب پذير نفت شديدا ضربه خواهد زد.



اين مركز اعلام كرده كه، توقف صادرات نفت ايران در پاسخ به فشارهاي كشورهاي اروپايي و آمريكا به برنامه هسته اي اين كشور، مي تواند بازار شديدا آسيب پذير نفت را منفجر كند.

بر اساس اين گزارش، در صورت اعمال هرگونه تحريم اقتصادي عليه ايران، قيمتهاي جهاني نفت خام شديدا افزايش خواهد يافت.

اين گزارش حاكي است، بازار جهاني نفت هم اكنون شديدا پرنوسان است و از دست دادن عرضه نفت ايران "غير قابل جبران" خواهد بود.

در گزارش ياد شده آمده است، هر چند آمريكا از ايران نفت وارد نمي كند، اما كاهش يا قطع صادرات نفت ايران تاثير مخربي بر بازار آمريكا خواهد گذاشت ، زيرا در صورت كاهش صادرات ايران، كشورهايي كه از ايران نفت مي خرند به رقباي جديد آمريكا در واردات نفت تبديل خواهند شد.

نماينده روسيه در سازمان ملل متحد نيز با هشدار به عواقب منفي اعمال تحريم عليه ايران، تاكيد كرد از آنجايي كه ايران يكي از بزرگترين كشورهاي صادركننده نفت است تحريم عليه ايران نتايج منفي براي جامعه جهاني خواهد داشت.



" اندريا دنيسف " هشدار داد كه عواقب اعمال هرگونه تحريمي عليه ايران به خاطر برنامه هسته اي اين كشور، متوجه جامعه جهاني خواهد شد،زيرا ايران قادر است با توقف در صادرات نفت و گاز خود به اين اقدامات پاسخ دهد.