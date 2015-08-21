آزادگان شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی صبح جمعه در مراسم تجلیل از آزادگان شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت ۲۶ مرداد سالروز ورود آزادگان به میهن ایران اسلامی اظهار داشت: آزادگان سند افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

غلامرضا مهرجو افزود: آزادگان در هشت سال دفاع مقدس داوطلبانه عازم جبهه های جنگ شدند و با حضور خود، ایثارگری‌ها و رشادت‌ها آفریدند و مرزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی را ایمن نگه داشتند و قطعا در تاریخ ایران اسلامی ماندگار خواهند بود.

مهرجو بیان کرد: امروز همه وظیفه دارند این حماسه‌ها و ایثارگری‌های عزیزان را به نسل جدید و آینده انتقال دهند و در مناسبت‌ها و جلسات مختلف آنها را تبیین و تشریح کنند و نگذارند این ایثارگی‌ها به فراموشی سپرده شوند.

وی اضافه کرد: در احکام بالا دستی نیز خدمات خوبی برای ایثارگران دیده شده است که از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران انتظار داریم در راستای رفاه و آسایش همه ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز از هیچ تلاشی دریغ نورزد.

مهرجو بر ضرورت استخدام فرزندان جانبازان ۲۵ درصد به بالا در دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: در سطح شهرستان همواره یادواره شهدا در راستای ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در مناسبت‌های مختلف در شهرها، بخش‌ها و روستاها برگزار می‌شود که برای ایثارگان، جانبازان و آزادگان نیز برنامه‌هایی دیده شده است.

وی با اشاره به اینکه باید خاطرات آزادگان به نسل جوان انتقال داده شود، خاطرنشان کرد: قطعا انتقال این خاطرات برای نسل جوان موثر و تاثیرگذار خواهد بود.

مهرجو اضافه کرد: دولت توجه ویژه‌ای به ایثارگران دارد و تاکنون نیز کارهای خوبی در این زمینه انجام داده است که مهم‌ترین آنها اجرای قانون جامعه ویژه ایثارگران در راستای خدمات رسانی بهتر به این عزیزان بوده است.

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید در چند سال اخیر موفقیت‌های خوبی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه در عرصه اقتصادی، مهار تورم و سیاست خارجی کسب کرده که آرامش نسبی خوبی در جامعه حکم‌فرما شده است.

در پایان از ۳۵ آزاده با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل به عمل آمد.