سهم بالای مکمل های ورزشی قاچاق از بازار سلامت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند افزود: به رغم تلاش ها در راستای واردات رسمی و تولید قانونی مکمل های ورزشی متاسفانه بازار سیاه آن وسیع است و افرادی در ورزشگاه ها هستند که این مکمل های قاچاق را به ورزشکاران توصیه می کنند.

وی تصریح کرد: بسیاری از مکمل های غیرمجاز به هورمون ها و تقویت کننده های غیرمجاز آلوده هستند.

دیناروند ادامه داد: مکمل های تحت نظارت سازمان غذا و دارو فقط کمی بیشتر از ۵۰ درصد ظرفیت بازار را در اختیار دارد و بقیه مربوط به فرآورده های غیرمجاز است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: این آمار نشان می دهد که تقاضا برای مصرف مکمل ها به علت تبلیغات یا فعالیت بازاریابی بیش از توان قانونی است و صنعت داروسازی کشور می تواند در زمینه مکمل ها سرمایه گذاری کند.

دیناروند افزود: ترجیح می دهیم مکمل های غذایی، رژیمی و ورزشی داخل کشور تولید شود چون نظارت آن راحت تر بوده و با قیمت کمتری نیز به دست مصرف کننده می رسد.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: گردش مالی کالاهای سلامت در جهان ۲۴۰۰ میلیارد دلار است که کمتر از نیم درصد آن یعنی کمتر از ۱۰ میلیارد دلار در اختیار ایران است. منظور از کالاهای سلامت دارو، تجهیزات پزشکی، فرآورده های بهداشتی و مکمل های تغذیه ای و رژیمی است.

وی اضافه کرد: سهم مکمل ها از این بازار در کشور کمتر از ۵ درصد است اما رشد مصرف بازار دارویی کمتر از بازار مکمل ها است.

دیناروند ادامه داد: گردش مالی بازار مکمل ها در جهان یکصد میلیارد دلار و معادل ۱۰ درصد بازار کل دارویی جهان است که ۲۰ درصد آن مربوط به مکمل های ورزشی می باشد.

رئیس سازمان غذا و دارو اظهار داشت: فقط ۴۰۰ میلیون دلار از بازار ۱۰ میلیارد دلاری کالاهای سلامت در کشور مربوط به مکمل ها است که سهم قاچاق در آن بسیار بالا است.

دیناروند افزود: نمی دانیم مکمل های غیرمجاز در کجا تولید، نگهداری و حمل می شود و چون با یک آزمایش ساده نمی توان سلامت یک فرآورده را تایید کرد بنابراین این مکمل ها را به هیچ وجه تایید نمی کنیم زیرا صدها ماده خطرناک وجود دارد که شناسایی آنها نیازمند روش های پیچیده و گرانقیمت است.

وی در خصوص مصرف مکمل ها توسط ورزشکاران گفت: ما به وزارت ورزش اعلام کرده ایم و آمادگی داریم تا ورزشکاران به مکمل های مجاز دسترسی داشته باشند و در این زمینه نیز تفاهم نامه هایی امضا شده است.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: سازمان غذا و دارو آمادگی دارد فرآیند ثبت فرآورده های مکمل را از منابع مجاز چه در تولید و چه در واردات حمایت کند.