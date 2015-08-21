اصرار جدی بر تداوم خدمات وزارت بهداشت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله العظمی لطفالله صافی گلپایگانی پیش از ظهر جمعه در دیدار وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با وی با اشاره به فرارسیدن روز پزشک، تصریح کرد: مردم قدردان زحمات پزشکان هستند و مردم از وزیر بهداشت و وزارت تحت امر وی ابراز رضایت میکنند.
وی با بیان اینکه مقصد و نیت شما در مسیر فرزندآوری و سلامت خانواده موجب خوشحالی است، خطاب به وزیر بهداشت اظهار کرد: اسلام مجموعه کاملی از دستورات مفید برای سلامت جامعه و خانواده دارد و باید از این دستورالعملها برای توسعه جامعه و ارتقای ضریب بهداشتی و درمانی استفاده کرد.
آیتالله صافی گلپایگانی تأکید کرد که اقدامات وزارت بهداشت در خصوص افزایش جمعیت موجب رضایت خداوند و امام زمان(عج) است.
این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه کار وزارت بهداشت از نظر کمی و کیفی ارزشمند است، ابراز کرد: امیدواریم این خدمات ماندگار باشد و ما اصرار جدی بر تداوم فعالیتهای این وزارت داریم.
وی ابراز امیدواری کرد که وزارت بهداشت و درمان نسبت به مسائل بهداشتی و درمانی زنان توجه بیشتری داشته باشد.
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