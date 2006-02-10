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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۶:۱۰

امام جمعه اراك:

ملت ايران در مكتب امام حسين(ع) درس آزادگي را فرا گرفته‌ است/ توهين به مقدسات اسلام حركتي برنامه ‌ريزي شده است

ملت ايران در مكتب امام حسين(ع) درس آزادگي را فرا گرفته‌ است/ توهين به مقدسات اسلام حركتي برنامه ‌ريزي شده است

نماينده ولي فقيه و امام جمعه اراك گفت: آحاد مردم باحضور در راهپيمايي 22 بهمن و محكوميت توهين به مقدسات اسلام به غرب نشان مي‌دهند كه انقلاب ايران ريشه در اسلام دارد و ايرانيان مسلمان در مكتب امام حسين(ع) درس آزادگي را فراگرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار"مهر" در اراك، آيت الله احمد محسني گركاني در خطبه هاي نماز جمعه اراك  اظهارداشت: ترس استكبار جهاني در راه اندازي وهدايت توطئه هاي مكرر ناشي از ترس آنان از اسلام وقوت گرفتن آن است.

وي افزود: آمريكا مي داند همه برنامه هاي ايران ناشي از توصيه هاي اسلام است واز اين رو هر روز با توطئه اي را در گوشه اي از جهان ايجاد مي كند.

امام جمعه اراك در بخش ديگري از سخنان خود گفت: در حاليكه كه آنان دم از دموكراسي و آزادي بيان مي زنند پشت پرده اهانت به پيامبر بزرگ اسلام مسائل سياسي نهفته است.واگر بحث دموكراسي وطرح است آنان به يك ميليارد مسلمان حق مقابله وپاسخگويي را بدهند.

وي با اشاره به توطئه هاي دشمن در مسير پيشرفت ايران واهانت به مقدسات مسلمين گفت: امسال با وقوع رخدادهاي تلخ وتلاش دشمنان بايد با حضوري پررنگ نه آنان ثابت كنيم در مقابل دستاوردهاي ديني و انقلابي خود كوتاه نمي آييم.

آيت الله محسني گركاني گفت: 27 سال است كه با حضور خود در صحنه هاي مربوط به انقلاب اسلامي دشمن را در رسيدن به اهداف ضد اسلامي وشوم آنان ناكام گذاشته ايم و وظيفه شناسي ما نسبت به توطئه هاي اخير استكبار جهاني و همدستان وي ما را به حضور در راهپيمايي 22 بهمن ملزم مي كند.

کد مطلب 288940

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