به گزارش خبرگزاری مهر- محمدعلی زمان خانی: یکی از مهمترین سیاست‌های برقی دولت تدبیر و امید، کاهش تلفات برق در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع برق است به طوری‌که باید تا پایان سال جاری میزان تلفات برق از حدود ۱۵ درصد سال گذشته به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یابد.

در این بین هر چند از افزایش راندمان تولید برق در نیروگاه‌ها با تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و بازسازی شبکه قدیمی انتقال به عنوان مهمترین سناریوهای کاهش تلفات انرژی در صنعت برق کشور یاد می شود اما با انجام بررسی‌های جدید مشخص شده است که انشعابات غیرمجاز، دست کاری کنتورها و سرقت برق هم یکی از مهمترین دلایل کاهش بهره وری و اتلاقف بزرگ انرژی در سطح صنعت برق کشور است.

بر اساس یک گزارش رسمی ارائه شده از سوی شرکت‌های برقی در حال حاضر حدود ۱۰ درصد از تلفات برق در کل کشور مربوط به انشعابات غیر مجاز و برق دزدی‌ها بوده به طوری که سالانه بالغ بر ۲۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برق از این طریق مصرف و اتلاف می شود.

سرقت و انشعابات غیر مجاز برق حتی با واکنش مدیران ارشد وزارت نیرو روبرو شده است و ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به وجود ۷۸۰ هزار انشعاب غيرمجاز آب و برق در کشور، می‌گوید: حدود ۳.۵ درصد مصرف آب و برق کشور غیر مجاز است.

جزئیات پرونده بزرگ سرقت برق ایران

سیدعلی بربند در پاسخ به مهر درباره جزئیات سرقت بزرگ برق از شبکه توزیع برق در کشور، گفت: از ابتدای سال جاری میزان دستکاری و انشعابات غیر مجاز برق در سطح شبکه توزیع برق استان تهران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۳.۷ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با اعلام اینکه ابتدای سال جاری میزان تلفات برق در شبکه توزیع برق تهران حدود ۱۸ درصد بود که هم اکنون این میزان به ۱۴.۶ درصد کاهش یافته است، تصریح کرد: از سوی دیگر، با هماهنگی با قوه قضائیه دور جدید برخورد با مشترکان غیر مجاز، دستکاری کنتورها و سرقت برق آغاز شده است.

حمله زمین‌خواران به شبکه برق

به گزارش مهر، در بررسی های انجام شده توسط شرکت و ادارات برق تهران یکی از مهمترین دلایل انشعابات غیر مجاز برق در شهرهای بزرگ اقماری تهران، زمین خواران هستند.

ماجرا از آن قرار است که در برخی از مناطق حاشیه تهران با دستور شهرداری‌ها به مالکان زمین های بدون سند اعطای انشعاب برق ممنوع شده و شرکت‌های توزیع برق حق واگذاری انشعابات برق را به این دسته از مشترکان به دلیل غصب زمین‌های عمومی ندارند.

با این وجود، زمین خواران در حاشیه شهر تهران با ایجاد انشعابات گسترده غیر مجاز مشکل بی برقی خود را حل کرده اند که این موضوع به افزایش انشعابات غیر مجاز و بالا رفتن ضریب اتلاف برق در سطح شبکه برق تهران دامن زده است.

بربند مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران با بیان اینکه هم اکنون واگذاری انشعاب به زمین و ساختمان های بدون سند جرم و ممنوع شده است، گفت: هم اکنون در سطح استان تهران بیش از ۱۰ هزار مشترک غیر مجاز وجود دارد که حدود ۴ درصد افزایش تلفات برق شبکه مربوط به این دسته از مشترکان است.

این مقام مسئول با اشاره به ساخت و سازهای گسترده غیر مجاز در حاشیه تهران، تبیین کرد: این موضوع نه تنها در حاشیه تهران بلکه در حاشیه اکثر شهرهای بزرگ کشور قابل رویت است.

بربند با تاکید بر اینکه در حال حاضر سالانه بیش از ۲۱۰ میلیارد کیلووات ساعت برق توسط مشترکان غیر مجاز و ساکنان ساختمان‌های بدون سند مالکیت مورد استفاده قرار می گیرد، بیان کرد: ارزش مصرف این برق با قیمت‌های قعلی سالانه حدود یکهزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در این بین مسئولان صنعت برق خواستار تغییر قوانین در واگذاری انشعابات به ساکنان زمین و ساختمان های بدون سند مالکیت هستند و تاکید می‌کنند زمین خواران حتی در صورت عدم دسترسی به شبکه برق با هزینه‌ای ۶ میلیون تومانی می توانند با نصب پنل‌های برق خورشیدی، انرژی مورد نیاز خود را مستقل از شبکه برق تامین کنند.