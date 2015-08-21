قابلیت جدید دستبند هوشمند سونی/ سنجش استرس با حسگر ضربان قلب

به گزارش خبرگزاری مهر، دستبند هوشمند جدید کمپانی سونیSmartband ۲ نام گرفته است. این دستبند مجهز به حسگر ضربان قلب، سنجش میزان استرس، میزان سوخت و ساز کالری، سلامت شخص و همینطور تناسب اندام است که می تواند نگاه های بسیاری را به خود جلب کند.

این دستبند در زمان دریافت هرگونه تماس تلفنی، پیامک یا حتی ایمیل با لرزش و همینطور روشن و خاموش کردن چراغ های LED به کاربرانش اعلام وضعیت می کند.

دستبند هوشمند کمپانی سونی از قابلیت تعویض بندهای بادوام در رنگ های مشکی، سفید، صورتی و ... را برخوردار است تا کاربرانش بتوانند در روزهای مختلف هفته از رنگ های متفاوت این دستبند استفاده کنند.

این دستبند هوشمند با اسمارت فون های کاربرانش ارتباط برقرار کرده تا اطلاعات مورد نیاز آنها روی اسمارت فون هایشان به نمایش گذاشته شود. SmartBand۲ از قابلیت پشتیبانی پلتفورم های اندروید نسخه ۴.۴ به بالا و همینطور پلتفورم های iOS را برخوردار است.

این دستبند هوشمند به حسگرهای شتاب سنج و ضربان قلب مجهز شده تا کاربران با هر گونه تغییری در میزان استرس، هیجان یا ضربان قلب خود از آن اطلاع پیدا کرده و به کنترل آن بپردازند.

از دیگر قابلیت های این دستبند هوشمند می توان به کنترل میزان راه رفتن، دویدن و انجام تمرینات ورزشی را اشاره کرد. این دستبند به کاربرانش اجازه می دهد تا ریتمی از میزان استراحت در شبانه روز را در اختیار داشته باشند تا بتوانند به کنترل نوسانات آن بپردازند.

SmartBand ۲ با یک بار شارژ شدن می تواند تا ۲ روز پاسخگوی نیاز کاربرانشان باشد. این دستبند هوشمند از اواسط سپتامبر سال جاری با قیمتی در حدود ۱۱۹ یورو وارد بازار فناوری خواهد شد.