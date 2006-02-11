روز سخت تيم هاي انتهاي جدول

به گزارش خبرنگار" مهر" درتهران 2 ديدارانجام مي شود ابتدا پرسپوليس با تيم جوان خود به ديدار سايپا مي رود. سايپا با پيروزي دلچسب هفته قبل مقابل برق به مكان دوم جدول صعود كرد و براي حفظ جايگاه خود يك پيروزي قاطع را مقابل قرمز پوشان جستجو مي كند، اما موحدي سرمربي اين تيم نمي تواند ازحريف جوان خود غافل باشد چرا كه اين غفلت باعث شكست و از دست رفتن جايگاه فعلي خواهد شد.

دربازي دوم هم پيكان تيمي كه شرايط طبيعي خود را به دست آورده است به مصاف پيام مخابرات گلستان خواهد رفت. پيامي ها نه ازنظرنفر و نه ازنظركادر فني و گروهي تيمي نيستند كه براي صدرنشين مشكل سازشوند.

اما 2 ديدار هم دراروميه برگزارمي شود. در بازي اول پگاه بعد از كسب يك پيروزي و يك شكست از 2 بازي خود در تهران از نئوپان گنبد پذيرايي مي كند، نئوپان تيم خوبي است كه واليبال را هماهنگ و كم اشتباه بازي مي كند و اگر مشكلات مالي اين تيم حل شده باشد قطعا بازيكنان آن با انگيزه دو چندان پگاه را كه روي بازي سازي بهبودي و ضربات محمدي راد، سليماني و تابش نژاد حملات خود را طراحي مي كند با مشكل مواجه خواهند كرد. دربازي دوم هم آذرپيام اروميه و گل گهر سيرجان يك بازي جذاب و ديدني را برگزار مي كنند. گل گهر چشم به بازيسازي پاسور با تجربه خود، رضا نائيني و ضربات رئوفي، تابعي و فرخي دارد . آذرپيام نيز اميدوار است كه دراگان و كواچ بتوانند اشتباهات بازي مقابل پيكان را جبران كنند. پيروزي قاطع در اين بازي مي تواند آذرپيام را به مكان قبلي يعني جايگاه دوم جدول باز گرداند.

درچالدوران، آيدانه از صنام پذيرائي مي كند، صنام با برتري مقابل نئوپان تا حدودي از بحران خارج شده و بعيد است مقابل آيدانه چيزي را به قضاوت در بسپارد.

درقم اتكا به مصاف پتروشيمي ماهشهر مي رود. پتروشيمي با حضوريك مربي كاردان چون عباس برقي و نفراتي چون محمد غياثي، مولوي و ... به دنبال تداوم پيروزيهاي خود است.

درآخرين بازي هم ذوب آهن ميزبان برق تهران است ذوبي ها اين هفته يك بازي سخت پيش رو دارند و پيداست بتواند با اين نفرات مقابل برق نتيجه اي كسب كند. مگر آنكه برقي ها حريف را دست كم بگيرند.

برنامه كامل هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتر واليبال - يكشنبه 23/11/84

ساعت 16: پرسپوليس - سايپا (داوران: علي نژاد - ترابي)

ساعت 18: پيكان - پيام مخابرات گلستان (داوران: راهجرديان - آقايي)

ساعت 30/16: ذوب آهن اصفهان - برق تهران (داوران: حق بين - كاظمي)

ساعت 30/16: آيدانه چالدوران - صنام تهران (داوران: شفقي - قادري)

ساعت 30/16: اتكا قم - پتروشيمي ماهشهر (داوران: محسني - جعفري)

ساعت 16: پگاه اروميه - نئوپان گنبد (داوران: فيروزي - ميرزائي)

ساعت 18: آذرپيام اروميه - گل گهر سيرجان (داوران: شاهميري - انصاري)

* نام تيم هاي ميزبان اول آمده است.