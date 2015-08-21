ایران قهرمان رده سنی نوجوانان و جوانان کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۰ تیم داخلی و خارجی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شد. در روز نخست این مسابقات کاراتهکاهای رده سنی نوجوانان و جوانان به روی تاتامی رفتند که در نهایت ایران با کسب ۱۰مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۲ برنز مقام قهرمانی را کسب کرد.
جمهوری آذربایجان با ۲ مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز دوم شد، تیم کویت با یک طلا، یک نقره و ۵ مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم افغانستان با ۳ مدال برنز چهارم شد.
نتایج بدست آمده در این رقابتها بدین شرح است:
کاتای انفرادی نوجوانان:
۱- رومان حیدرف از جمهوری آذربایجان، ۲- حسن رستمف از جمهوری آذربایجان و ۳- بهنام براتی و دانیال نواب صفوی از ایران
کاتای انفرادی جوانان:
۱- محمد ابوالحسن از کویت، ۲- امیررضا غریبی از ایران و ۳- دانیال نصیریان از ایران و سعید آلتانرکافر از کویت
کاتای تیمی نوجوانان و جوانان:
۱- تیم ایران، ۲- کویت ب و ۳- کویت الف
کومیته انفرادی جوانان:
وزن۵۵-کیلوگرم:
۱- علی مسکینی از ایران، ۲- میثم جمالیپور از ایران، ۳- عباس واحدی از افغانستان و میرجلال علی اصغراف از جمهوری آذربایجان
وزن ۶۱-کیلوگرم:
۱- امیررضا میرزایی از ایران، ۲- مجتبی محمدی از ایران، ۳-الجان محمدزایف از جمهوری آذربایجان و مهدی رحیمی نژاد از ایران
وزن ۶۸-کیلوگرم:
۱- الیاس محمدزاده از ایران، ۲- امیرحسین سهرابی از ایران، ۳- مراد بالاکیشیف و عیسی ممدف از جمهوری آذربایجان
وزن۷۶-کیلوگرم:
۱- مهدی قراریزاده از ایران، ۲- حمیدرضا نجاتی از ایران، ۳- امین ساکت از ایران و جواد نسوللهی از افغانستان
وزن ۷۶+کیلوگرم:
۱- سیدرضا خوشکلام از ایران، ۲- صالح اباذری از ایران، ۳- حسین گنجزاده از ایران و رامین فیض محمدی از افغانستان
کومیته انفرادی نوجوانان:
وزن ۵۲-کیلوگرم:
۱- محمدرضا امیری از ایران، ۲- احمد نجفی از ایران، ۳- علیرضا فرجی از ایران و عماد نیکوهمت از ایران
وزن ۵۷-کیلوگرم:
۱- همت بخشعلیف از جمهوری آذربایجان، ۲- محمدرضا مرادی از ایران، ۳- علی النجاده ازکویت و امیرحسین کیادی از ایران
وزن ۶۳-کیلوگرم:
۱- یحیی شهگل از ایران، ۲- محمد امین نماینده از ایران، ۳- حسین صالحپور از ایران و دهری الفیلاکوی از کویت
وزن ۷۰-کیلوگرم:
۱- هادی طاهرپور از ایران، ۲- عرفان کیمیاجو از ایران، ۳- علی گلیف از جمهوری آذربایجان و احمد جمال از کویت
وزن ۷۰+کیلوگرم:
۱- آرمین شکوری از ایران، ۲- سجاد مهربان از ایران، ۳- دانیال دست افکن از ایران و مجید نیکوهمت از ایران
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