ایران قهرمان رده سنی نوجوانان و جوانان کاراته شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور ۱۰ تیم داخلی و خارجی صبح پنجشنبه ۲۹ مردادماه در سالن شش هزار نفری غدیر ارومیه آغاز شد. در روز نخست این مسابقات کاراته‌کاهای رده سنی نوجوانان و جوانان به روی تاتامی رفتند که در نهایت ایران با کسب ۱۰مدال طلا، ۱۱ نقره و ۱۲ برنز مقام قهرمانی را کسب کرد.

جمهوری آذربایجان با ۲ مدال طلا، یک نقره و ۵ برنز دوم شد، تیم کویت با یک طلا، یک نقره و ۵ مدال برنز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم افغانستان با ۳ مدال برنز چهارم شد.

نتایج بدست آمده در این رقابتها بدین شرح است:

کاتای انفرادی نوجوانان:

۱- رومان حیدرف از جمهوری آذربایجان، ۲- حسن رستمف از جمهوری آذربایجان و ۳- بهنام براتی و دانیال نواب صفوی از ایران

کاتای انفرادی جوانان:

۱- محمد ابوالحسن از کویت، ۲- امیررضا غریبی از ایران و ۳- دانیال نصیریان از ایران و سعید آلتانرکافر از کویت

کاتای تیمی نوجوانان و جوانان:

۱- تیم ایران، ۲- کویت ب و ۳- کویت الف

کومیته انفرادی جوانان:

وزن۵۵-کیلوگرم:

۱- علی مسکینی از ایران، ۲- میثم جمالی‌پور از ایران، ۳- عباس واحدی از افغانستان و میرجلال علی اصغر‌اف از جمهوری آذربایجان

وزن ۶۱-کیلوگرم:

۱- امیررضا میرزایی از ایران، ۲- مجتبی محمدی از ایران، ۳-الجان محمدزایف از جمهوری آذربایجان و مهدی رحیمی نژاد از ایران

وزن ۶۸-کیلوگرم:

۱- الیاس محمدزاده از ایران، ۲- امیرحسین سهرابی از ایران، ۳- مراد بالاکیشیف و عیسی ممدف از جمهوری آذربایجان

وزن۷۶-کیلوگرم:

۱- مهدی قراری‌زاده از ایران، ۲- حمیدرضا نجاتی از ایران، ۳- امین ساکت از ایران و جواد نسوللهی از افغانستان

وزن ۷۶+کیلوگرم:

۱- سیدرضا خوشکلام از ایران، ۲- صالح اباذری از ایران، ۳- حسین گنج‌زاده از ایران و رامین فیض محمدی از افغانستان

کومیته انفرادی نوجوانان:

وزن ۵۲-کیلوگرم:

۱- محمدرضا امیری از ایران، ۲- احمد نجفی از ایران، ۳- علیرضا فرجی از ایران و عماد نیکوهمت از ایران

وزن ۵۷-کیلوگرم:

۱- همت بخشعلیف از جمهوری آذربایجان، ۲- محمدرضا مرادی از ایران، ۳- علی النجاده ازکویت و امیرحسین کیادی از ایران

وزن ۶۳-کیلوگرم:

۱- یحیی شهگل از ایران، ۲- محمد امین نماینده از ایران، ۳- حسین صالح‌پور از ایران و دهری الفیلاکوی از کویت

وزن ۷۰-کیلوگرم:

۱- هادی طاهرپور از ایران، ۲- عرفان کیمیاجو از ایران، ۳- علی گلیف از جمهوری آذربایجان و احمد جمال از کویت

وزن ۷۰+کیلوگرم:

۱- آرمین شکوری از ایران، ۲- سجاد مهربان از ایران، ۳- دانیال دست افکن از ایران و مجید نیکوهمت از ایران