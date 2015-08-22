کاریکاتور هولوکاست را در مستند «چهره در قاب» روایت کردم

علی ملاقلی پور کارگردان جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مستندی که برای شبکه افق می‌سازد، گفت: سید مسعود شجاعی طباطبایی از جمله کاریکاتوریست های معروف و مدیر خانه کاریکاتور ایران است که دیدگاه جالبی نسبت به حوادث سیاسی و اجتماعی به خصوص اتفاقات خاورمیانه دارد که این دیدگاه ها را به اشکال مختلف روی کاغذ طراحی می کند.

وی افزود: این مستند پرتره صرف نیست بلکه نوع دیدگاه شجاعی طباطبایی به عنوان یک کاریکاتوریست شناخته شده نسبت به مسائل پیرامون نیز در این اثر مطرح شده است و من سعی کردم تنها کارگردان نباشم بلکه به عنوان یک گزارشگر مجموع سئوال هایی را که برای مخاطب مطرح می شود، بیان کردم بنابراین نه تنها پشت دوربین کارگردانی می کنم بلکه مقابل دوربین هم هستم.

این مستندساز ادامه داد: یکی از کاریکاتورهایی که شجاعی طباطبایی طراحی کرده است به هولوکاست برمی‌گردد که این کاریکاتور باعث موضع گیری برخی از کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی شد که طباطبایی در این مستند درباره این موضوع نیز صحبت می کند. نکته جالب این است که علاوه بر موضع گیری های خارجی برخی از افراد و گروه های سیاسی نسبت به این موضوع معترض شدند و این کاریکاتوریست مدام در مواجهه با این سئوال بود که چرا اساسا سراغ این موضوع رفته است.

ملاقلی پور متذکر شد: یکی از بخش‌های این مستند سوال و جواب درباره همین موضوع است و سید مسعود شجاعی طباطبایی با توجه به روحیه طنزی که دارد به این سئوالات پاسخ می‌دهد و به همین دلیل این مستند تا اندازه ای به طنز هم نزدیک شده است.

وی در پایان با اشاره به اینکه این اثر نخستین تجربه‌اش در حوزه مستندسازی به شیوه طرح پرسش و پاسخ است، گفت: فیلمبرداری و ساخت این فیلم مستند سه جلسه دیگر به پایان می رسد و قرار است از شبکه افق روی آنتن رود.