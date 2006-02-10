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۲۱ بهمن ۱۳۸۴، ۱۷:۵۰

در جريان ديدار وزير دفاع اين كشور با دبيركل ناتو اعلام شد؛

تاكيد روسيه و ناتو بر لزوم مبارزه با تروريسم

دبير كل ناتو در ديدار با وزير دفاع روسيه علاوه بر لزوم افزايش همكاريهاي دوجانبه بر اهميت مبارزه با تروريسم تاكيد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،" ياپ هوپ شفر" دبير كل ناتو در ديدار شب گذشته خود با "سرگئي ايوانف " وزير دفاع روسيه همچنين تصريح كرد: ناتو يك خواست سياسي مبني بر اتخاذ راهكارهاي جديد براي بهبود مناسبات خود وجود دارد.

وزير دفاع روسيه پس از اين ديداردر يك كنفرانس مطبوعاتي اظهار داشت :همكاريهاي امنيتي ناتو و روسيه بايد بيش از اين افزايش  يابد.

وي با اشاره به لزوم مبارزه با تسليحات كشتارجمعي افزود: مبارزه با تروريسم از اموري است كه بايد دراولويت كاري ناتو و اعضاي اين سازمان قرار گيرد.

به نوشته اين منبع خبري در ديدارغير رسمي وزراي دفاع ناتو "يوزف يونگ" وزير دفاع آلمان با اشاره به برنامه هسته اي ايران خاطر نشان كرد: روسيه مي تواند در حل مناقشات هسته اي ايران بيش از پيش موثر واقع شود .

وزير دفاع روسيه هفته گذشته در سخناني در كنفرانس امنيتي مونيخ درباره موج جديدي در حملات تروريستي هشدار داد .

وزير دفاع روسيه در ادامه سخنان خود در كنفرانس امنيتي مونيخ همچنين تصريح كرد: مبارزه با تروريسم در سايه رهبري سازمان ملل بايد صورت گيرد.

کد مطلب 288947

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