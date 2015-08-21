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۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۱۶

در پاسخ به مهر عنوان شد؛

واریز اعتبار ۳۶ میلیاردی تجهیز هنرستان ها/وضعیت جذب استادکاران

واریز اعتبار ۳۶ میلیاردی تجهیز هنرستان ها/وضعیت جذب استادکاران

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه هنرستان‎های جدید در سال های آینده راه‎اندازی می‎شود، گفت: اعتبار ۳۶ میلیارد تومانی تجهیز هنرستان‎ها پیش از شروع سال تحصیلی واریز می‎شود.

علی زرافشان در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه جذب ۱۸۰۰ استادکار در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته، آیا برای حل مشکل تجهیز و امکانات هنرستان‌ها نیز تدبیری اندیشیده شده است، اظهارداشت: استادکارها و سرپرست‌های بخش در هنرستان‌ها نقش چشمگیری دارند که مسئول بخش عملی و مهارتی آموزش‌های هنری هستند.

وی افزود: آموزشهای هنرستانی برای اینکه دارای کیفیت باشد باید به شکل عملی و مهارتی ارائه شود. مباحث نظری را هنرآموزان مطرح می‌کنند و این بحث‌ها در کارگاه‌ها به شکل عملی اجرا میشود که استادکار مسئولیت این کار را برعهده دارد.

معاون آموزش متوسط وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: چند سالی جذب استادکار را نداشتهایم، اما امسال از طریق استخدامی وزارت آموزش و پرورش این نیرو برای هنرستانها جذب میشود.

وی ادامه داد: با وجود استادکارها، کیفیت آموزشهای فنی حرفهای ارتقا و اعتبار بیشتری پیدا خواهند کرد.

زرافشان درباره تجهیزات و امکانات هنرستان‌ها نیز تصریح کرد: امسال در ردیف بودجه مصوب، یک ردیف مستقل نیز وجود دارد سال گذشته ۲۶ میلیارد تومان بودجه برای تجهیز هنرستانها در نظر گرفته شد. در سال جاری افزایش ۴۰ درصدی داشت که ۳۶ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است، امیدوارم تا قبل از شروع سال تحصیلی در اختیار هنرستان‌ها قرار گیرد تا آنان تجهیزات و امکانات را فراهم کنند.

وی یادآور شد: درصدی نیز از فروش گاز برای تجهیز مدارس و هنرستان‌ها استفاده خواهد شد که بخشی از این هزینهها به تجهیز هنرستانها اختصاص مییابد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش یک پایه در دوره دوم متوسطه از شاخه نظری و افزایش یک پایه به آموزشهای مهارتی عنوان کرد: آموزش و پرورش سیاستی را با همکاری سازمان نوسازی مدارس دنبال می‌کند تا در طول سالهای آینده هنرستان‌های جدیدی راه‌اندازی شود و از بیشترین ظرفیت سازمان نوسازی برای دوره دوم متوسطه هنرستانها استفاده شود.

وی ادامه داد: این اقدامات در متوسطه جدید که با ساختار ۳-۳-۶ انجام میگیرد مطمئنا کیفیت آموزشهای فنی و حرفهای را نسبت به گذشته افزایش میدهد و هنرجویان فارغالتحصیل کارآمدتر میشوند.

زرافشان درباره نحوه ارزیابی تخصص استادکارها نیز گفت: آزمون استخدامی در دو مرحله انجام میگیرد که یک بخش مربوط به دانش علمی و بخش دیگر مربوط به مصاحبه عملی است، از آن طریق تخصص استادکارها تعیین میشود.

کد مطلب 2889470
حبیب احسنی پور

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