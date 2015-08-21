به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، در این اجرا یوناس کاوفمن نقش قهرمان غم انگیز بتهوون یعنی فلورستان زندانی سیاسی را ایفا می کند.

سرود بتهوون برای آزادی بشریت اولین و تنها اوپرای او بود.

فرانس ولزر موست، رهبری این ارکستر را بر عهده دارد.

یوناس کاوفمن در این باره می گوید: سبک تنظیم این ارکستر شگفت انگیز است. گویا بتهوون شخصا مرحله به مرحله آن را در کنترل خود دارد. او شما را به انتهایی ترین و تاریک ترین جای زندان می برد. جایی نمناک و ترسناک تا این که شما به سلول فلورستان می رسید.

این اپرا از یک اتفاق واقعی که در زمان انقلاب فرانسه روی داده الهام می گیرد. لئونور قهرمان، علی رغم انتظارها تلاش می کند تا همسرش را نجات دهد.

آدرین پیچنکو خواننده کانادایی سوپرانو این نقش را بازی می کند و آن را خیلی دوست دارد. او در این باره می گوید: معمولا نقش زنان در اپرا با غش کردن، افتادن و یا مردن همراه است. بیشتر ما اگر موضوع خیلی جالب باشد نقش مردن را بازی می کنیم. این نقش بسیار متفاوت، شجاعانه و قوی است.

این محصول رویکردی متفاوت دارد و به پایان خوشی ختم نمی شود.

کاوفمن در این باره می گوید: همیشه خواندن بخش مربوط به صدای فلورستان برایم مشکل بوده است. صدای او این طور نشان می دهد که او سالم است.

او می افزاید: ما در این اجرا با کمک کلاوس گوت، کارگردان، تصمیم گرفتیم که فلورستان را مردی شکسته که سال‌ها تحت تاثیر شکنجه و انزوا قرار گرفته نشان دهیم. او دیگر همسرش لئونور را بجا نمی آورد. او نمی تواند خود را از زنجیرهای نمادینی که روی سرش هست برهاند.

آدرین پیجنکو هم معتقد است: من فکر می کنم که بتهوون آثارش را برای صدا نوشته. مثلا صدای شیپور یا ویولون. گاهی صدای انسان برای آن خوب نیست و این یک مشکل است. فکر می کنم که وردی، اشتراوس یا واگنر نتهای طبیعی تری دارند اما برای بتهوون نوعی زاویه دار است و این مشکل تر است.

یوناس کاوفمن هم در آخر می افزاید: بتهوون نگاهی رویاپردازانه به موضوعاتی همچون آزادی و صلح در زمین داشت. رویاهایی که ما هنوز پس از این همه سال به آنها دست نیافته ایم. او تصورات خود را از طریق موسیقی و با شور، عشق و علاقه و اصرار فراوان به نمایش گذاشت.