سردار تقی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه فصل تابستان در بین فصول سال بیشترین تردد و کشته و مجروح حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده است، افزود: بر اساس آمارها در بین ماه‌های تابستان، پرترددترین ماه که بیشترین تصادفات را داشته، شهریور بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد تصادفات شهریور در جاده‌های بین‌شهری رخ داده است، تصریح کرد: در عین حال ۶۴ درصد کشته‌های تصادفات در این مدت در ۳۰ کیلومتری شهرها بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به مرگ بیش از ۱۸۰۰ تن و مجروحیت بیش از ۳۱ هزار نفر در شهریور سال گذشته، خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها روزانه به طور متوسط ۴۵ نفر در تصادفات رانندگی کشته می‌شوند این رقم در شهریور پارسال به ۵۸ نفر رسید که این میزان هشداری برای مردم و مسئولان است.

وی به علل بروز تصادفات در شهریور ۹۳ اشاره کرد و گفت: ۶۶ درصد علت بروز حوادث رانندگی در این ماه سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و عدم توجه به جلو بوده است. از سوی دیگر ۳۳ درصد تصادفات رانندگی در این مدت از شکل واژگونی و ناشی از خستگی و خواب آلودگی بوده است که توصیه می‌کنیم حتما رانندگان در طول سفر در فواصل زمانی هر ۲ ساعت یکبار برای چند دقیقه هم شده توقف کرده و از رانندگی مداوم خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: همچنین با توجه به اینکه بیشترین ساعت بروز حوادث رانندگی در شهریور ۹۳ بین ساعات ۱۲ تا ۲۰ بوده است، لذا توصیه می‌کنیم رانندگان در این ساعات با دقت بیشتری رانندگی کنند.

مسیرهای پر تصادف در محورهای کشور

وی به مسیرهای پرتصادف اشاره کرد و گفت: محورهای تهران - مشهد، تهران - قم - اصفهان و محورهای منتهی به استان‌های شمالی بیشترین حوادث رانندگی را در شهریور ماه داشتند که ۲ محور تهران - اصفهان و تهران - مشهد به دلیل کویری بودن و یکنواختی مسیر دارای تعداد زیادی حوادث واژگونی بوده است.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه یکی از علل افزایش حوادث رانندگی در شهریورماه فشردگی سفرها به دلیل نزدیکی به بازگشایی مدارس است افزود: افزایش حجم ترددها نسبت به ماه‌های قبل و بعد، طولانی بودن روزها، افزایش سفرهای زیارتی و سیاحتی و عدم آشنایی رانندگان با وضعیت جاده‌ها از دیگر علل افزایش تصادفات رانندگی در این ماه است.

وی با تاکید بر برنامه‌ریزی پلیس و دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی برای مدیریت بر ترافیک شهریور، گفت: کمیته ویژه طرح‌های تابستانی که با مشارکت همه دستگاه‌ها بخصوص دستگاه‌های امدادرسان و خدماتی با محوریت پلیس راهور اداره می‌شود برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای شهریور ماه انجام داده است و بر این اساس کلیه دستگاه‌های امدادی و عملیاتی و پلیس‌راه در شهریور ماه در آماده باش کامل هستند.

رئیس پلیس راهور ناجا به نقاط حادثه‌خیز اشاره کرد و یادآور شد: نقاط حادثه‌خیز با توافق سازمان راهداری از سال‌های گذشته با نصب علایم و چراغ‌های هشدار دهنده آشکارسازی شده است در عین حال سازمان راهداری هر ساله با توجه به اعتبارات پیش‌بینی شده نسبت به رفع مشکل این نقاط به تدریج اقدام می‌کند که امیدواریم این روند تسریع شود.

توصیه به رانندگان در ماه آخر تابستان

وی به رانندگان در ماه آخر تابستان توصیه کرد: برنامه‌ریزی مشخص برای زمان سفر، محل توقف‌ها و زمان رسیدن به مقصد داشته، طول سفر را جزو سفر بدانند، با سرعت مطمئنه برانند، پیش از آغاز سفر حتما از سالم بودن وسیله نقلیه و تجهیزات جانبی آن اطمینان حاصل کنند، هر ۲ ساعت یکبار در طول رانندگی استراحت کنند و سرنشینان خودروها بخصوص همیاران پلیس فضای خوبی را برای راننده فراهم کنند تا با آرامش سفری ایمن داشته باشند.

رئیس پلیس راهور ناجا در پایان تاکید کرد: شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ و تلفن گویای ۱۲۰ در کنار سایت www.rahvar۱۲۰.ir آماده اعلام آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های تردد و ترافیک محورهاست لذا رانندگان حتما با این امکانات فراهم شده مسیر مناسب و زمان مناسب را برای سفر خود درنظر بگیرند.