روباه پیر چراغ خاموش آمد/مراقب باشیم ازیک سوراخ بازهم گزیده نشویم

خبرگزاری مهر- محبوبه نیاورانی - اولین خبر را روزنامه گاردین منتشر کرد. «بریتانیا سرانجام پس از چهارسال سفارت خود را تا چند روز دیگر در تهران بازگشایی می کند». سفارتی که به دنبال حمله دانشجویان خشمگین ایرانی در آذرماه سال ۱۳۹۰ به آن بسته شد.

در ۸ آذر ۹۰ دانشجویان تهرانی با تجمع مقابل سفارت انگلیس در خیابان فردوسی و همچنین باغ سفارت انگلیس در قلهک به سیاستهای ضد ایرانی دولت لندن اعتراض کردند.

دانشجویان در تجمع مقابل سفارت انگلیس با شعارهای الله اکبر، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا با آتش زدن پرچم انگلیس انزجار خود را از توطئه های مشترک لندن، تل آویو و واشنگتن نشان دادند. خواسته اصلی دانشجویان در آن تجمع، تعطیلی سفارت انگلیس و باغ قلهک در تهران بود. درحالیکه دانشجویان در محکومیت اقدامات ضد اسلامی و ضد ایرانی انگلیس شعار می دادند، شماری از آنان با وجود تلاشهای پلیس، وارد محوطه سفارت شدند و پرچم انگلیس را به پایین کشیدند. برخی از شیشه های ساختمان سفارت نیز آسیب دید. ماموران انتظامی که سعی در کنترل اوضاع داشتند مدتی بعد دانشجویان را از محوطه سفارت خارج کردند.

این تسخیر که در اولین سالگرد شهادت شهید هسته ای محمود شهریاری صورت گرفت، شورای متحصنین مقابل سفارت انگلیس در بیانیه ای در توضیح این اقدام خود تاکید کردند: سال گذشته «جان ساورز» رئیس دستگاه اطلاعاتی انگلیس اعلام کرد که باید با اقدامات اطلاعاتی و امنیتی به مقابله با ایران رفت و به فاصله اندکی پس از این اعلام شهید شهریاری دانشمند ایران توسط عوامل موساد ترور شد تا طراحی دستگاه امنیتی انگلیس عیان شود. تسخیر لانه فتنه گری روباه پیر در سالروز این شهید تنها پاسخ کوچک از جامعه دانشگاهی و دانشجویان کشور است و قطعاً اندیشه انتقام این شهادت همواره در ذهن باقی خواهد ماند و این در حالی است که استادان شهریاری‌ها در مراکز مهم هسته ای با ابداعات جدید خود جهان را شگفت زده خواهند کرد.

نکته مهم دیگر در خبر روزنامه گاردین اشاره به سفر فیلیپ هاموند، وزیرخارجه انگلیس به ایران و بازگشایی رسمی سفارت این کشور در جریان این سفر است. سفر فیلیپ هاموند به تهران، اولین سفر وزیر امورخارجه انگلیس به ایران طی ۱۲ سال گذشته است. همچینین گاردین نوشته است در این سفر یک هیئت اقتصادی نیز «هاموند» را همراهی می کنند.

این سفر در حالی انجام می شود که پیشتر وزیران خارجه فرانسه و ایتالیا، معاون صدراعظم آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از توافق هسته ای به ایران سفر کرده بودند. که البته در برخی موارد مانند سفر لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه، حاشیه ساز نیز شد.

نکته مهم در این خصوص نحوه اطلاع رسانی سفر است که تنها در فاصله ۳-۴ روز مانده به انجام آن، ابتدا رسانه های انگلیسی از آن خبر دادند و سرانجام غروب پنج شنبه یک منبع آگاه در وزارت خارجه ایران این خبر را تائید کرد. در حالیکه در موارد مشابه مانند سفر وزرای فرانسه، ایتالیا و آلمان بعضا از ۲ هفته پیش زمان و برنامه سفر هم بطور رسمی اعلام شده بود.

بازگشایی چراغ خاموش سفارت روباه پیر درحالی است که چندی پیش و پس از سالها توسط وزارت ارشاد مجوز فعالیت محدود به شبکه انگلیسی BBC داده شد. رسانه ای که معارض بودن خود را با نظام جمهوری اسلامی بارها و بارها مخصوصا در فتنه ۸۸ به خوبی آشکار ساخته است. بی شک مردم ایران دخالت های آشکار و پنهان این کشور را در حق این مرز و بوم در چند قرن اخیر خصوصا فتنه انگیری در سال ۸۸ را فراموش نخواهند کرد. آتش افروزی که موجب تلخ کامی مردم پس از حماسه بزرگ سیاسی و مشارکت ۸۵ درصدی آنان در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شد.

کتاب «نقش انگلیس در فتنه ۸۸» که توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده است در واکاوی نقش روباره پیر در سال ۸۸ آورده است: حجم مداخله‌ مقامات ارشد بریتانیا در انتخابات دهم کشورمان بسیار سنگین بود، به‌نحوی که برای نمونه طی هفده روز اولیه (از تاریخ ۲۳ خرداد تا ۹ تیر ۱۳۸۸) مجموعاً سیزده بار گوردون براون نخست‌وزیر و دیوید میلیبند وزیرامورخارجه‌ وقت آن کشور در خصوص این موضوع داخلی ایران اظهارنظر و دخالت کرده‌اند. این امر بسیار غیرمعمول است که مقامات کشورهای خارجی به‌ویژه رئیس دولت و وزیر امورخارجه‌ یک کشور این‌چنین در مسائل داخلی کشور مستقل دیگری تقریباً بطور روزانه اظهارنظر نمایند. در عرف بین‌الملل این‌گونه اظهارنظرها مداخله در امور داخلی تلقی می‌شود. میلیبند وزیرامور خارجه‌ متعصب یهودی بریتانیا و نخست‌وزیر این کشور در خانه‌ شماره‌ ۱۰ داونینگ استریت وارد عرصه‌ داخلی کشورمان شدند و خصومت خود را با انتخاب مستقل مردم ایران پنهان نکردند و کینه‌ در سینه‌ نگه‌ داشته‌شده‌ خود را بارها ابراز می‌داشتند.

همین سیاستهای سلطه طلبانه انگلیس نسبت به ایران بود که نمایندگان ملت در مجلس هشتم به این نتیجه رسیدند که روابط دیپلماتیک و فرهنگی و تجاری خود را با دولت انگلیس تنزل دهند. در مصوبه ای که در ششم آذر ۱۳۹۰ به تصویب نمایندگان رسید و یک روز بعد هم توسط شورای نگهبان تایید شد، وزارت امورخارجه موظف شد در چهارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ایران ظرف دو هفته، روابط سیاسی را با دولت انگلیس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نیز به حداقل ممکن برساند. در تبصره این قانون آمده است: در صورت تغییر سیاستهای خصمانه کشور مزبور وزارت امورخارجه می تواند سطح روابط را ارتقاء دهد.

اما نکته قابل توجه در بازگشایی مجدد خانه روباه پیر این است که آیا دولت بریتانیا بدلیل رفتارهای خصمانه اش نسبت به ایران عذرخواهی کرده است؟! آیا وزارت خارجه می تواند نمونه ای از تغییر سیاست دولت مکار انگلیس در قبال ایران ارائه کند؟

گاردین نیز در یادداشتی به قلم «لیندزی هیلسام» نوشت: اگر قرار باشد فیلیپ هاموند در جریان بازگشایی سفارت انگلیس در تهران بایستد و بابت اقدام انگلیس در جریان کودتایی که در زمان حکومت ستم شاهی صورت گرفت عذرخواهی کند، این مساله راه را برای ترمیم مناسبات دو کشور فراهم خواهد کرد؛ این کاری بود که باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در جریان سخنرانی اش در سال ۲۰۰۹ میلادی انجام داد.

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به خبر بازگشایی سفارت انگلیس در تهران از هفته آینده، اظهار داشت: با توجه به سابقه گذشته انگلیس و رفتار این کشور نسبت به مردم و نظام ما، بعد از این نگاه ما در خصوص سفارت این کشور بیشتر نگاه کنسولی خواهد بود.

وی در توضیح این مساله گفت: در حال حاضر تعداد زیادی از ایرانیان در کشور انگلیس زندگی می‌کنند که تسهیل ارتباطات آنها نیاز به انجام امور کنسولی دارد که در این رابطه گشایش سفارتخانه لازم است؛ بنابراین نگاه وزارت امور خارجه کشورمان به بازگشایی مجدد سفارت انگلیس نیز باید عمدتاً نگاه رتق و فتق و حل و فصل امور کنسولی ایرانیان مقیم انگلیس و اتباع انگلیسی مقیم در تهران باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما در عین حال که تاکید داریم باید با همه کشورها غیر از رژیم صهیونیستی رابطه دوستانه برقرار کنیم، در عین حال معتقدیم احتیاط لازم را در ارتباط با سفارت انگلیس باید انجام داد تا غلط‌های گذشته را تکرار نکنند.

محمدحسن حبیب‌الله‌زاده، کاردار غیرمقیم جمهوری اسلامی ایران در انگلیس، نیز چندی پیش در گفتگو با روزنامه «ایندیپندنت» در ارتباط با بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور گفته بود: «مذاکرات در این خصوص در حال انجام است و پس از نهایی شدن، شاهد فعالیت کامل نمایندگی‌های دو کشور خواهیم بود.»

وی افزود: «در طول یک و نیم سال گذشته، با وجود برخی مشکلات، رایزنی‌های دو کشور در مورد امور دوجانبه، منطقه‌ای و پارلمانی انجام و هیأت‌هایی بین دو کشور تبادل شده است. هم اکنون بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن فعال است و خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم ارائه می‌کند.»

بی شک جمهوری اسلامی ایران با هر کشوری بجز رژیم صهیونیستی بر اساس احترام متقابل رابطه خواهد داشت و بدلیل تسهیل ارتباطات گشایش سفارتخانه میان ایران و انگلیس نیز لازم است اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد این است که مراقب بود از یک سوراخ چندبار گزیده نشویم مخصوصا آنکه دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز نیز در پیش است.

همچنانکه هنوز جوهر مجوز فعالیت بی بی سی در ایران خشک نشده است یکی از اعضای کابینه جلوی دوربین این رسانه قرار می گیرد و با آنان در موضوعی غیرمرتبط با حوزه فعالیتش به گفتگو می پردازد.

ما باید مراقب ذوق زندگی ها باشیم و یادمان نرود که ماهیت دشمن تغییر نکرده است؛ بلکه امروز در مقابل مقاومت و ایستادگی ملت ایران مجبور به کرنش و حضور در پای میز مذاکره شده است اما هر زمان که احساس کند می تواند راهی برای نفوذ و اثرگذاری در راستای منافعش بیابد، رفتارهای سلطه طلبانه و استکباری خود را ادامه خواهد داد.