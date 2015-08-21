هیچکس حق ندارد نهادهای نظام را تضعیف کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با انتقاد از رواج برخی موسیقی های زننده در جامعه اظهار داشت: هیچ اختلافی بین فقها در این زمینه که موسیقی لهو و مطرب حرام است، وجود ندارد.

امام جمعه موقت ورامین افزود: باید به این نکته توجه داشت که در موسیقی لهوی فرقی بین موسیقی سنتی، پاپ، کلاسیک و محلی وجود ندارد و معیار حرمت موسیقی، لهوی و طرب انگیر بودن آن است.

وی در ادامه به سالروز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی اشاره کرد و ادامه داد: ۳۰ مرداد سالروز به آتش کشیده شدن مسجد الاقصی توسط صهیونیست ها است به همین خاطر این روز را به نام روز جهانی مساجد نامگذاری کردند.

آتش زدن مسجد الاقصی سند رذالت صهیونیست ها است

محمودی اضافه کرد: در سال ۱۹۶۵ میلادی و دو سال پس از اشغال فلسطین، یک یهودی افراطی که اصالتا اهل استرالیا بود، مسجد الاقصی را به آتش کشید و در این ماجرا بیش از ۲۰۰ متر مربع از سقف مسجد به طور کامل ویران و پنج نقطه گنبد نیز سوخت.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران عنوان کرد: این روز به عنوان سند حماقت و رذالت صهیونیست ها شناخته می شود که دشمنی خود با جهان اسلام را به اوج رساندند.

شهدای دفاع مقدس پرورش یافته سنگر مسجد هستند

وی بیان کرد: مسجد سنگر اسلام و مسلمین است به طوری که نبی مکرم اسلام(ص) و امام علی(ع) تمامی امورات حکومت خود را از سنگر مسجد انجام می دادند و انقلاب اسلامی ایران نیز از همین مساجد به اوج خود رسید و اکثریت قریب به اتفاق شهدای دفاع مقدس پرورش یافته سنگر مسجد هستند، به همین خاطر امروز نیز باید این سنگر تقویت شود.

محمودی تأکید کرد: امام جماعت، بسیج و هیئت امنا باید در مساجد همدل و همراه و همگام باشند زیرا مسجد خانه خداست و اگر اختلاف و درگیری و کینه توزی در مسجد رخ داد باید دانست که آنجا کار، خدایی نیست.

وی متذکر شد: باید همسایگان مسجد به مساجد توجه بیشتری کنند زیرا بر طبق روایات یکی از شاکیان در روز قیامت، مساجد هستند اما متأسفانه امروز برخی ساکنان و کسبه اطراف مسجد در این زمینه بی توجهی می کنند.

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین عنوان کرد: از طرفی مسجد سنگر سیاست نیز هست و باید در این پایگاه مهم دینی بصیرت مردم افزایش یافته و اظهار تنفر از مستکبران در آن موج بزند.

گرامیداشت علمای بزرگ یک حق مسلم دینی و انقلابی است

محمودی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت شهیدان لاجوردی و مهدی عراقی اشاره کرد و گفت: شهید لاجوردی و عراقی به دست منافقین به شهادت رسیدند و منافقین با این ترورهای ناجوانمردانه، مزدوری خود را به آمریکا و اسراییل به نمایش گذاشتند.

خطیب نماز جمعه ورامین در ادامه به روز بزرگداشت علامه مجلسی اشاره کرد و اظهار داشت: گرامیداشت علمای بزرگ یک حق مسلم دینی و انقلابی است و علامه مجلسی نیز خدمات شایسته ای را به اسلام و مکتب شیعه انجام داد.

وی افزود: ۱۱۰ جلد کتاب بحار الانوار از وی و ده ها اثر دیگر این عالم ربانی از ذخائر ارزشمند مکتب ماست و مزار مطهرش در مسجد امام اصفهان، ملجا شیفتگان فضیلت و تقوا محسوب می شود.

امروز پزشکی ایران اسلامی در جایگاه رفیعی قرار دارد

امام جمعه موقت ورامین در ادامه به روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک اشاره کرد و گفت: باید از تلاش های ارزشمند جامعه پزشکی برای خدمت به مردم تقدیر و تشکر کرد.

وی افزود: روزی کشور ما در علم پزشکی بسیار عقب مانده بود اما به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهدا، امروز پزشکی ایران اسلامی در جایگاه رفیعی قرار دارد و باید قدردان خدمات جامعه پزشکی باشیم.

محمودی ادامه داد: امروز پزشکان خیری وجود دارند که به روستاها رفته و به صورت افتخاری محرومین را مداوا می کنند که باید از آنان به خاطر این وظیفه شناسی تقدیر کنیم.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: متأسفانه برخی افراد در این کسوت، اخلاق پزشکی را رعایت نمی کنند و جایگاه رفیع خود را به فراموشی می سپارند به همین خاطر از جامعه پزشکی و تشکل هایی که در این زمینه فعالیت می کنند، انتظار می رود در همایش ها و نشست های خود به این مهم بپردازند و رعایت اخلاق پزشکی و توجه به حریم های الهی را نیز به عنوان یک وظیفه صنفی دنبال کنند.

برخی مواضع و سخنان توسط برخی صاحب منصبان زیبنده نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اظهارات اخیر برخی مسئولان نسبت به جایگاه شورای نگهبان انتقاد کرد و افزود: این روزها اتفاقاتی در کشور رخ می دهد که با شعار سال سازگار نیست و در آستانه انتخابات از هم اکنون برخی مواضع و سخنان توسط برخی صاحب منصبان زیبنده نیست.

محمودی ادامه داد: باید توجه داشت سخنرانی زیاد آفت است و نیازی نیست برخی مسئولان دائما سخنرانی کنند و باید بیشتر وقت خود را برای خدمت به مردم بگذارند.

هیچکس حق ندارد نهادهای نظام را تضعیف کند

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: هیچکس حق ندارد نهادهای نظام را تضعیف کند و شورای نگهبان ضامن سلامت قوانین نظام اسلامی است و فقهای منصوب رهبری و حقوقدانان برجسته در این نهاد از جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی دفاع می کنند.

وی در بخش پایانی سخنان خود به مسائل شهرستان ورامین نیز اشاره کرد و گفت: امروز گله مندی جدی درباره مظاهر بدحجابی در شهر و برخی پاساژها و میادین وجود دارد و بارها در جلسات ستاد احیای امر به معروف این موضوع گوشزد شده است.

گله مندی جدی درباره مظاهر بدحجابی در ورامین وجود دارد

محمودی افزود: ما از نیروی انتظامی ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند آنان انتظار داریم تا نیرو های خود را برای حفاظت از امنیت اخلاقی جامعه در میادین اصلی شهر به صورت دائمی مستقر کنند.

وی ادامه داد: از بسیجیان بویژه خواهران بسیجی انتظار داریم در زمینه تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر ورود جدی تری داشته باشند و از دستگاه قضایی نیز می خواهیم قانون را به درستی در این زمینه اجرایی کنند.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: برخی حوادث و درگیری ها در شهر، نگرانی هایی را به همراه داشته که بنده فعلا به آن نمی پردازم ولی از مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی می خواهم مطابق قانون و ضوابط با این حوادث برخورد کنند. ‌