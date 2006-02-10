آمريكا و انگليس از شكنجه گري متحد خود در تاشكند مطلع بودند

به گزارش خبرگزاري مهر،"كريگ موراي" در آخرين گفتگوي خود با شبكه تلوزيوني "دموكراسي اكنون" درآمريكا،گفت : ازبكستان يك سيستم پليسي وحشتناك است كه تنها 40 هزار نيروي پليس مخفي در تاشكند دارد و در آنجا مرتب افرادي ناپديده شده و در پايگاه هايي كه از سوي آمريكا بنا شده است، شكنجه مي شوند.

موراي گفت: من در آگوست سال 2002 سفير انگليس در ازبكستان شدم وبه زودي به توتاليتر بودن رژيم ازبكستان پي بردم و متوجه شدم كه كريم اف سيستم بسيار خشني را در كشور پي ريزي كرده است كه در آنجا هركسي ازهمسايه خود مي ترسد.

وي افزود: در آنجا هزاران نفر ربوده شده، به زندان مي رفتند، مورد شكنجه قرار مي گرفتند، كشته و ناپديد مي شدند و به نظر مي رسد كه همه اين امور با حمايت آمريكا صورت مي گرفت.

موراي همچنين گفت كه هاليبرتون(وابسته به ديك چني معاون جرج بوش) در آنجا تاسيساتي را ايجاد كرده بود و به اصطلاح از كريم اف به عنوان متحد اصلي آمريكا در جنگ عليه تروريسم و دوست جرج بوش حمايت مي كرد.

به گفته وي بوش با كريم اف دوستي نزديكي داشت و اين به زماني كه بوش در تگزاس فرماندار بود باز مي گردد كه طي ديدارهاي اين دو شركت نفتي "انرون" نيز در ازبكستان شروع به كار كرد.

سفير سابق انگليس در تاشنكند، همچنين در ادامه اظهارات خود از شكنجه هاي وحشتناكي همچنين جوشاندن مخالفين در آب جوش ، كشيدن ناخن هاي آنها شكاندن دندان هاي زندان در بازداشتگاههاي اجباري سخن گفت.

وي افزود: عمق فاجعه زماني روشن شد كه دو زنداني مسلمان در اردوگاه كار اجباري "جاسليك" Jaslyk gulag كه به شيوه شوروي سابق در در وسط بيايان كاراكوم ساخته شده است و زندانيان را براي مردن به آنجا مي فرستند در آب جوشان انداخته شده و مردند. مادر يكي از زندانيان جسد فرزند خود را در داخل تابوتي دريافت كرد و به وي گفته شد كه حق باز كردن تابوت را ندارد و بايد به همين شكل وي را خاك كند. مادر اين فوت شده شب هنگام در تابوت را باز كرد و از جسد فرزند خود عكس هايي را گرفت و آن را به من داد و من آن را به اسكاتلند فرستادم و در آن جا طي آزمايشات ابعاد وحشتناك اين شكنجه مشخص شد.

سفير سابق انگليس در ازبكستان گفت : به خاطر اين موضع گيري، مرا به لندن فراخواندند و از من خواستند تا استعفا دهم، اما من نپذيرفتم و آنها به شيوه هاي ديگري از جمله طرح اتهامات واهي عليه من دست زدند كه هيچ كدام آز آنها اثبات نشد.

وي همچنين افزود: اطلاعاتي را كه از اين شكنجه ها به دست مي آمد، مستقمياً به لندن و واشنگتن فرستاده مي شد وهنگامي كه افرادي همچمون "كاندوليزا رايس"، "كالين پاول" و همچنين مقامات انگليسي به آنها استناد مي كردند، مي گفتند كه اين اطلاعات از زندان هاي مسلماني به دست آمده است كه با القاعده در افغانستان در ارتباط بوده اند.

به گفته اين سفير سابق اين اتهامات كاملاً بي اساس بودند و اين اطلاعات در اثر شكنجه بسيار به دست مي آمد كه نمي توان به صحت آنها اطمينان داشت و افراد آنقدر شكنجه مي شدند كه مي توانستند هر حرفي را بزنند و اين مسئله را آمريكا و انگليس كاملاً مي دانستند.

وي همچنين در ادامه از نقش آمريكا در كشتار مسلمانان در انديجان نيز سخن گفت.