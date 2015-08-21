مشکل اشتغال و ازدواج جوانان حل شود/ لزوم رفع مشکلات کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبدان در خطبه‌های امروز نماز جمعه این شهر با اشاره به بیانات رهبری در دیدار سران رادیو تلویزیون کشورهای اسلامی، اظهار داشت: فهمیدن و شناختن دشمن اصلی که در حال حاضر بارزترین آن دولت آمریکاست؛ دو پایه برای رسیدن به هدف خود این دشمن است که ایجاد اختالاف و نفوذ در منطقه است.

حجت‌الاسلام محمد حمیدی‌نژاد افزود: دشمنان با ایجاد شبکه‌های ماهواره‌ای و توهین به مقدسات اهل تسنن و اهل تشیع هر دو گروه را به جان هم می‌اندازد.

امام جمعه آبدان گفت: آمریکایی‌ها با توافقی که هنوز چیزی امضا نشده و با نیت همین که نفوذ کنند دارند کارهایشان می‌کنند ولی در عین حال رهبری فرمودند که ما هر راهی را برای ورود آنها می بندیم.

حمیدی‌نژاد خاطرنشان کرد: آمریکا در منطقه به دنبال تجزیه و اختلاف است. چند سال پیش خود رهبری فرمودند آمریکا دنبال تجزیه عراق است که الان هم همین اتفاق افتاده. هر کشوری که برابر اسرائیل و مظلوم بایستد ایران همواره پشت سر آن خواهد بود.

وی بیان کرد: ۳۰ مرداد مصادف با ۱۹۷۰ که اسرائیل مسجد الاقصی را آتش زد و به همین دلیل روز مسجد نام گذاری شده است. در گذشته پایگاه اصلی و سنگر اصلی برای یک مسلمان مسجد بوده است.

مشکلات کشاورزان استان بوشهر حل شود

امام جمعه آبدان با اشاره به دوم شهریور روز دولت به مناسبت شهید شدن باهنر و رجایی، گفت: این دو شهید به معنای واقعی کلمه خادم مردم بودند که کارها را با خلوص نیت در رفتارشان نیز نمایان بود. خدمت به مردم پیش خدا بسیار ارزشمند است. مردمی که ۸ سال جنگ را گذرانده اند.

وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد در برابر این مردم بخواهد پستی بگیرد و خیانت کند، بزرگترین گناه را انجام داده است، اضافه کرد: نه تنها خودشان خیانت نکنند بلکه خیانتکاران را نیز به مردم بشناسانند.

حمیدی نژاد افزود: متاسفانه مسئولانی در رده های پایین خودشان را رئیس مردم می‌دانند و از بیت المال به‌جای رفع مشکل مردم به ثروت اندوزی استفاده می‌کنند. مردم خواستار این هستند که جناح سیاسی و حزب در حاشیه باشد که متاسفانه در برخی جاها اینطور نیست.

وی با بیان اینکه مسئولان محترم استانی حرف ما را گوش نمی‌دهند و به داد مردم این منطقه و کشاورزان نمی‌رسند، خاطرنشان کرد: اگر مسئولان نمی‌شنوند که بشنوند و اگر می‌شنودند و عمل نمی‌کند خائن واقعی هستند.

لزوم پرهیز از سوء برداشت آب در عسلویه

امام جمعه موقت عسلویه نیز در خطبه‌های این هفته با اشاره به دهه کرامت و ضمن تبریک میلاد حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) اظهار داشت: امام زادگان دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و باید مورد تکریم قرار بگیرند.

حجت‌الاسلام عباس بحرینی تصریح کرد: حرم امام زادگان برای ما سنگر است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین به هفته دولت اشار کرد و ادامه داد: دولت‌مردان باید برای مردم و نظام خدمت کنند و مردم قدر این نظام را بدانند.

امام جمعه موقت عسلویه با اشاره به مشکلات آب در این شهرستان و سوء استفاده از مصرف آب، اضافه کرد: مردم باید قدر آب را بدانند و استفاده مناسبی از این منابع داشته باشند.

وی به منویات مقام معظم رهبری نیز اشاره‌ای داشت و افزود: آمریکا جنایتکار دنبال روزنه ای است که وارد کشورمان شود.

بحرینی با اشاره به حاکمیت آمریکا در سال‌های قبل، بیان کرد: هر چه عقب ماندگی داریم از وجود آمریکا و انگلیس است و اگر این جنایتکار وارد کشور شود، هدفش از بین بردن ریشه است و جلو پشرفتمان را می‌گیرد و مسئولان باید هوشیار باشند.

امام جمعه موقت عسلویه تصریح کرد: اگر امروز در دانش‌های مختلف پیشرفت کرده‌ایم از برکات انقلاب و نظام اسلامی است.

مشکل اشتغال و ازدواج جوانان حل شود

امام جمعه گناوه نیز در خطبه‌های این هفته با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: مقام معظم رهبری، آمریکا را مصداق اصلی دشمن معرفی کردند و بیان کردند که هدف آمریکا ایجاد اختلفا بین کشورها و ملت‌ها است.

حجت‌الاسلام سیدعبدالهادی رکنی حسینی با بیان اینکه آمریکا همواره یک طرف جنایت‌ها در جهان است، بیان کرد: شاهد ظلم و ستم‌های زیادی به مردم در مناطق مختلف جهان هستیم و مردم مظلوم بمباران می‌شوند که یک طرف آن آمریکا است.

وی با تبریک به مناسبت هفته دلوت از خدمات ارائه شده توسط دولت‌مردان تقدیر کرد و ادامه داد: اشتغال و ازدواج جوانان یکی از موضوعات بسیار مهمی است که امیدواریم با تلاش و همت دولت‌مردان حل شود.

امام جمعه گناوه خواستار حمایت مسئولان ورزشی از جوانان افتخار آفرین شهرستان گناوه شد و اضافه کرد: جوانان شهرستان گناوه با وجود کمبودهایی که در زمینه امکانات ورزشی وجود دارد، به مقام‌های خوبی دست یافته‌اند.

وی با بیان اینکه حمایت از فعالیت‌های ورزشی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: امیدواریم شاهد حمایت مسئولان استان از ورزشکاران شهرستان گناوه باشیم.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی به دهه کرامت و حضور خدام حرم مطهر رضوی در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: مردم در برنامه‌های مختلف دینی و مذهبی حضوری گسترده و پرشور دارند و امیدواریم در برنامه‌های حضور خادمان حرم رضوی در شهرستان گناوه نیز شاهد حضور گسترده مردم باشیم.