ملت ایران اجازه نفوذ به آمریکا را نمی دهد/دولت به مساجد توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قرچک با گرامیداشت روز جهانی مساجد به کارکردهای مسجد در عصر حاضر اشاره کرد و اظهار داشت: مسجد از کارکرهای منحصر به فرد و ویژه ای برخوردار است به طوری که این مکان محل نشر معارف الهی، مرکز حکومت و قضاوت بوده است.

امام جمعه شهرستان قرچک افزود: در دوران نبی مکرم اسلام(ص) و امام علی(ع)، مساجد کارکرد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشت و به عنوان مهم ترین مرکز برای حل و فصل و مصالحه این حوزه ها محسوب می شد.

وی ادامه داد: بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همواره بر روی کارکرد مساجد تأکید کرده اند به طوری که امام راحل فرمودند مساجد را که سنگرهای اسلام در مقابل شیاطین است هر چه بیشتر گرم و مجهز دارید که این نشان دهنده جایگاه و عظمت مسجد است.

دولت ها به مسجد کم لطفی کرده اند

اسماعیلی اضافه کرد: مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و دوران پس از آن از جمله هشت سال دفاع مقدس نقش محوری را ایفا کردند اما مساجد ما ۳۶ سال پس از انقلاب همچنان مظلوم و محروم از عنایات دولت ها بوده و هستند و دیدگاه ها راجع به مسجد مثبت نبوده است.

وی عنوان کرد: باید خانواده ها با مسجد پیوند بخورند و پدران و مادران نیز زمینه حضور فرزندان خود را در این پایگاه مهم دینی فراهم سازند زیرا پیوند خانواده با مسجد برکات فراوانی را به همراه دارد.

امام جمعه قرچک گفت: دشمنان برای تضعیف پایگاه مسجد تلاش فراوانی را انجام داده و می دهند که یکی از اهداف بلند دشمنان ایجاد تفرقه بین مومنین است.

راه نفوذ آمریکا در ایران بسته شده است

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام ناب محمدی از مسجد و کارکرد آن می ترسند به همین خاطر از هیچ تلاشی برای تضعیف این پایگاه مقدس کوتاهی نمی کنند که تخریب مساجد و ترور ائمه جمعه و جماعات بارزترین نشان دشمنی با مساجد است.

وی در ادامه به موضوع مذاکرات هسته ای اشاره و تأکید کرد: تلاش آمریکا برای سو استفاده از نتایج مذاکرات هسته ای و نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر ما پوشیده نیست اما ما راه نفوذ آمریکا در ایران را قاطعانه بسته ایم.

وی تاکید کرد: ایران از مقاومت در منطقه از جمله مقاومت فلسطین کاملا دفاع می کند و از هر کسی که با اسرائیل مبارزه کند و رژیم صهیونیستی را می کوبد، حمایت خواهد کرد.